Napoli, impossibile prenotare l’accesso alle spiagge libere: sito out da 24 ore

Il sito per prenotare l’accesso alle spiagge libere di Napoli è fuori uso da 24 ore. Il portale www.spiaggelibere.it, scelto dal Comune partenopeo per contingentare l’accesso alla Spiaggia delle Monache ed a quella di Palazzo Donn’Anna, sta registrando un “errore critico” che non consente ai cittadini di prenotare l’ingresso.

Fuori uso il sito per prenotare il posto alle spiagge libere di Napoli

Secondo le segnalazioni ad avere problemi sarebbe la home page, mentre la parte booking, ossia la zona del sito da dove materialmente si effettua la prenotazione sarebbe funzionante. Per accedere alla seconda bisogna però avere il link di accesso di cui, chi visiti per la prima volta il sito, non può essere in possesso né può ricercarlo nella cronologia. Il risultato: la persona che voglia fare per la volta un bagno su quelle spiagge, o non abbia il link, non può prenotare.

Il Campania il 70% delle spiagge è privato, il resto tra inquinamento e inaccessibilità

È già di per sé assurdo il concetto di obbligo di prenotazione su una spiaggia libera, così come lo è quello della distinzione tra arenili liberi e privati. In Campania circa il 70% delle spiagge è occupato da lidi privati, con il restante 30% costituito da spiagge dove il mare non è balneabile o la costa è pressoché inaccessibile o difficilmente fruibile. Le famiglie con bambini piccoli, anziani, disabili sono costretti al salasso qualora volessero trascorrere una giornata al mare.

La questione delle concessioni balneari

Una situazione ben nota allo Stato italiano così come all’Unione Europea, che ha invano cercato di imporre una diversa disciplina delle concessioni che in Italia ormai si tramandano da generazioni. Le spiagge sono divenute di fatto una proprietà privata dove si assiste a veri e propri paradossi come il divieto di portare borse frigo, l’installazione di cancelli che ostruiscono il libero accesso al bagnasciuga e così via.