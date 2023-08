Auto blocca le ambulanze al Vecchio Pellegrini, il proprietario: “Sono stato solo 5 minuti”

Parcheggia l’auto davanti al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini impedendo alle ambulanze di entrare e, non contento, risponde male e in modo minaccioso al personale sanitario: “Fammi rimuovere la macchina se hai il coraggio”.

Auto blocca ambulanza all’ospedale Vecchio Pellegrini

È successo all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, un episodio denunciato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. “Proprio ora ci giunge segnalazione da ambulanza in convenzione con il 118 di Napoli che non riesce ad uscire dall’ospedale Vecchio Pellegrini per auto in sosta selvaggia. Da subito è stato rintracciato il proprietario che con fare saccente ha detto: ‘Fammi rimuovere la macchina se hai il coraggio’. E poi ha aggiunto: ‘Sono stato solo 5 minuti!’.

L’appello al sindaco di Napoli

‘Ricordiamo a tutti gli incivili a 4 ruote che 5 minuti fanno la differenza tra la vita e la morte! Caro Comune di Napoli e sindaco Gaetano Manfredi, non esiste nessuna soluzione per evitare questo disservizio? Disservizio che poi è il genitore della stragrande maggioranza delle aggressioni che subiamo! Caro Sindaco chiediamo ufficialmente un incontro con lei per cercare soluzioni ai tanti problemi che vive quotidianamente il 118. E ci piace sottolineare che l’incontro dovrebbe esserci con noi che viviamo queste difficoltà e non con la dirigenza che, purtroppo, non può avere il polso reale della situazione!”.