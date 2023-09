A Napoli uno dei migliori siti d’Italia e del mondo: premiate le Catacombe di San Gennaro

Napoli – Le Catacombe di San Gennaro si attestano ancora una volta tra i migliori musei d’Italia affermandosi tra i vincitori della settima edizione dei Remarkable Venue Awards, il premio annuale che incorona siti ed attrazioni di diverse nazioni europee e del mondo.

Premiate le Catacombe di San Gennaro: tra i migliori siti d’Italia

Più volte premiate nel corso della competizione, le celebri Catacombe napoletane hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento insieme ad altre realtà italiane: Parco Giardino Sigurtà, Palazzo Strozzi, Bioprco, Giro in gondola con commento dal vivo a Venezia, IKONO Roma, Palazzo Pisani.

In questa prima fase della competizione si sono sfidati 228 candidati di tutto il mondo. Ogni sito si è imposto in una determinata categoria: Best Family Experience, Best Activity, Most Remarkable Venue, Best Museum e Best Landmark.

La selezione dei vincitori è stata effettuata valutando oltre 1,6 milioni di recensioni dei clienti su Tiqets.com, amanti dell’arte, dell’architettura, delle esperienze all’aperto o di quelle più curiose. Due, invece, le categorie basate su candidature volontarie e giudicate da una giuria di esperti culturali e regionali, per ciascuno dei paesi coinvolti: Most Innovative Venue e Best Hidden Gem.

Le Catacombe di San Gennaro, dopo essere state premiate come Best Attraction nell’edizione 2021 e Best Onsite Experience nel 2020, quest’anno vengono incoronate come Best Landmark italiane, categoria riservata a cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori di Tiqets.

Tutti i vincitori regionali sono adesso ufficialmente in corsa per il titolo di Global Winner per ottenere il titolo internazionale. Fino al 3 ottobre sarà possibile votare musei, attrazioni ed esperienze di propria preferenza collegandosi all’apposita sezione del sito di Tiqets. Tutti coloro che voteranno avranno la possibilità di aggiudicarsi un anno di biglietti gratuiti.

“I Remarkable Venue Awards rappresentano una celebrazione della ricchezza culturale, dell’innovazione e della vasta gamma di esperienze che i musei e le attrazioni sono in grado di portare al mondo. Riflettono davvero le esperienze e le preferenze reali dei nostri utenti a livello globale“ – commenta Laurens Leurink, CEO di Tiqets.

“Ciascuno dei vincitori dei Remarkable Venue Awards 2023 ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di turisti provenienti da tutto il mondo, che hanno prenotato con Tiqets. Siamo onorati di contribuire a rendere la cultura più accessibile a tutti e non vediamo l’ora di scoprire i vincitori globali del 2023 a ottobre”.