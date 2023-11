Turista del Nord vede Napoli e si innamora: “Qui è un altro mondo, vorrei rimanerci”

Sta facendo il giro del web il video di una turista proveniente da Brescia che, giunta a Napoli per il ponte di Ognissanti, racconta la sua esperienza nella città partenopea che le ha letteralmente rapito il cuore.

Turista di Brescia a Napoli: “Rimarrei qui, è un altro mondo”

Affacciata al balcone dell’hotel, ammirando il panorama del Golfo di Napoli, la donna si lascia andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore per la città. E’ la figlia a chiederle un resoconto dei tre giorni trascorsi a Napoli, poco prima di rimettersi in viaggio per Brescia, per poi diffondere il video su Tik Tok.

“Sento che questi tre giorni sono volati, vorrei rimanere almeno un mese qui per riuscire a vedere un po’ tutto. Questo viaggio mi è piaciuto tantissimo, ho conosciuto della bravissima gente, qui ti accolgono come se fossi una della famiglia“ – ha detto la turista.

“Un caro saluto al mio amico Antonio, barista che è diventato uno della famiglia. Vedi Napoli e poi ti innamori, qua è tutto un altro mondo rispetto a Brescia. La gente è molto più affabile, ti accoglie, ti fa sentire come se fossi a casa tua anche se non è casa tua”.

“L’unica cosa che vi posso dire: se avete un po’ di tempo, venite a Napoli e cercate di rimanerci il più possibile perché qui si sta proprio da Dio. Appena posso ci ritorno di sicuro” – ha concluso, continuando ad ammirare con il mare già con un pizzico di nostalgia.

LEGGI ANCHE

Boom di turisti a Napoli per il ponte di Ognissanti: “Pulita, bellissima e inimitabile”

Natale 2023, i turisti scelgono Napoli: è sul podio delle mete più amate, batte Roma

Un sentimento comune ai tanti altri turisti che, approfittando della festività, hanno scelto di visitare Napoli, perdendosi tra le sue meraviglie e collocando ancora una volta la città partenopea tra le mete preferite dai viaggiatori anche per questo ultimo ponte autunnale.

Il vero e proprio boom di arrivi è previsto per il periodo natalizio. Secondo le stime dell’Osservatorio per il turismo, retto dall’assessore Teresa Armato, dal 30 novembre all’8 gennaio giungerebbero in città tra i 2 e i 3 milioni di visitatori, provenienti da ogni parte del mondo.