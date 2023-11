La Trattoria Nennella apre la nuova sede, ma senza festa: “Doneremo i soldi in beneficenza”

La Trattoria da Nennella ai Quartieri Spagnoli cambia sede dopo 74 anni e si sposta di qualche metro, aprendo un nuovo ristorante a Piazza Carità. Un locale più moderno, più accogliente e con 100 posti in più rispetto all’attuale: sono questi cambiamenti di rilievo decisi dai titolari Ciro e Mariano Vitiello.

La Trattoria da Nennella apre a Piazza Carità

Per tutto il resto, la Trattoria da Nennella sarà quella di sempre: “La formula, i prezzi, il personale e tutto il resto non cambierà“ – ci tengono a dire i titolari a VesuvioLive – “Abbiamo messo solo le ruote alla vecchia trattoria e l’abbiamo spostata a Piazza Carità”. L’ultimo giorno di apertura della sede storica sarà sabato 2 dicembre, mentre il 5 dicembre a cena la prima apertura al pubblico in Piazza Carità, civico 22.

Lunedì 4 dicembre con la stampa e le istituzioni ci sarà invece non una inaugurazione, ma una semplice presentazione: i soldi che sarebbero stati spesi per l’evento saranno al contrario destinati ad una causa sociale in favore dei ragazzi. I dettagli saranno forniti proprio nel corso della serata di presentazione.

Persone da tutto il mondo per il ristorante più festaiolo di Napoli

La Trattoria da Nennella è un’istituzione non solo dei Quartieri Spagnoli, ma di tutta la città di Napoli, di cui è probabilmente il ristorante più conosciuto. Noto per l’atmosfera familiare, allegra e la muina che attira persone da ogni parte del mondo desiderose di conoscere il lato più festaiolo dei napoletani, in grado di trascinare proprio tutti. Come non ricordare, per esempio, il volo dell’angelo dell’allora ministro Luigi Di Maio o della cantante Arisa sollevata sempre in volo dai camerieri.