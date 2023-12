Il nome di Victor Osimhen è sicuramente quello tra i più chiacchierati di questa stagione del Calcio Napoli . A differenza di quella trascorsa, però, i temi caldi legati al nome dell’attaccante nigeriano non sono stati i gol ma le tante vicende che lo hanno visto protagonista, dalla polemica dopo i TikTok non graditi da lui e il suo procuratore, agli infortuni in Nazionale, fino ad arrivare al rinnovo di contratto. Riguardo a quest’ultima, tuttavia, gli ultimi aggiornamenti faranno sicuramente sorridere tutti i tifosi.

Osimhen pronto a legarsi al Napoli fino al 2026: tutti i dettagli

Secondo le anticipazioni riportate su La Gazzetta dello Sport, Osimhen vedrebbe aumentare il suo compenso dai 4.5 milioni ai 10 concordati nell’ultimo incontro con De Laurentiis, superando nettamente il tetto massimo che il numero uno del Napoli si era imposto.

Lo stesso ADL però avrebbe preteso nel contratto una clausola che consentirebbe al calciatore di cambiare squadra solo in presenza di un’offerta di minimo 130 milioni. Il contratto avrebbe una durata triennale con scadenza al 30 giugno 2026.

In giornata dovrebbe tenersi anche un ulteriore incontro tra Roberto Calenda (procuratore del calciatore) e Aurelio De Laurentiis per iniziare a mettere tutto nero su bianconero e andare oltre l’accordo verbale già raggiunto. Il tutto mentre alcuni media davano addirittura per certa la partenza del bomber a fine stagione.c

De Laurentiis conferma dunque la volontà di ripartire dai suoi gioielli: dopo Osimhen, bisognerà trovare un accordo anche con Khvicha Kvaratskhelia e il suo entourage. Per il georgiano la trattativa è un grosso punto di domanda, specialmente dopo la smentita della società arrivata ad inizio settembre che ha zittito le voci che parlavano di un mancato accordo nel corso dell’ultima estate.