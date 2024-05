Napoli, uomo accoltellato alla gola nei pressi della stazione centrale

All’alba di oggi 29 maggio 2024, un uomo è stato accoltellato alla gola nella zona di Piazza Garibaldi, a Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che hanno rinvenuto in strada, ancora privo di sensi, un uomo attualmente non identificato. Sembrerebbe trattarsi di un extracomunitario, verosimilmente di origini nord-africane.

Napoli, uomo accoltellato alla gola all’alba nei pressi della stazione centrale

La persona presentava una ferita da taglio all’altezza della gola. Immediatamente trasportato all’ospedale Pellegrini dal personale del 118 intervenuto sul posto, adesso si trova in gravi condizioni.

Sono attualmente in corso tutte le indagini del caso da parte dei carabinieri della compagnia Stella. La dinamica dell’evento non è stata ancora chiarita.

Poche ore prima, nella notte tra il 28 e il 29 maggio, in piazza San Francesco a Capuana, nel centro storico di Napoli, un 34enne di origini algerine era stato trasportato d’urgenza sempre presso l’ospedale Pellegrini, dopo essere stato ferito da colpi d’arma da fuoco.

L’aggressore non è stato ancora trovato, ed avrebbe sparato alle gambe. La vittima non è in pericolo di vita, ed è già stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.

I due episodi, seppur capitati a distanza ravvicinata sia in termini temporali che geografici, non sembrano essere collegati tra loro.