Musei gratis, il meglio dello street food e show da sogno: gli eventi del weekend a Napoli

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 31 maggio, 1 e 2 giugno 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 31 maggio, 1 e 2 giugno 2024

Musei gratis. Domenica 2 giugno 2024 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese: anche stavolta tante saranno le meraviglie da visitare a Napoli, Caserta e in tutta la Campania.

International Street Food a Napoli. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno arriva a Napoli l’International Street Food, uno dei più importanti eventi dedicati al cibo da strada che si svolgerà il prossimo fine settimana a piazza Dante. L’ingresso è gratis per tutti.

Spettacolo alla Mostra d’Oltremare. L’1 giugno 2024 torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli lo spettacolo La Danza dell’Acqua della Fontana dell’Esedra, promosso e finanziato dal Comune di Napoli per la 30esima edizione del Maggio dei Monumenti.

Festa del Pescato di Paranza. Dal 31 maggio al 2 giugno 2024 torna la Festa del Pescato di Paranza, uno degli eventi più importanti dedicati al pesce fresco di qualità che si svolgerà a Castellabate, il gioiello in provincia di Salerno reso ancor più noto dal celebre film Benvenuti al Sud.

Corpus Domini a Torre del Greco. Domenica 2 giugno si terrà la solenne processione eucaristica che porterà il Santissimo Sacramento per le strade del centro di Torre del Greco.

Saporitissimo. Dopo le tappe di Napoli e Sorrento, dal 30 maggio al 2 giugno 2024 torna in Campania Saporitissimo, uno degli eventi dedicati ai sapori e all’artigianato, che si terrà in piazza Diaz a Nocera Inferiore, tra cibo e specialità provenienti da ogni parte d’Italia. L’ingresso è gratis per tutti, l’evento è organizzato dalla D2 Eventi in collaborazione con il Claai di Salerno, associazione dell’artigianato e della piccola e media impresa.

Festa della Pizza e della Falanghina. Dal 31 maggio al 2 giugno 2024 torna A tutta Pizza – Pizza e Falanghina, uno degli eventi dedicati alla prelibatezza partenopea, accompagnata dal buon vino, che si terrà a Castelvenere, in provincia di Benevento.

Concerti gratis a Ravello. Nel mese di giugno tornano gli appuntamenti musicali a Ravello, gioiello della Costiera Amalfitana, con diversi concerti a ingresso gratis in programma tra Villa Rufolo e l’Auditorium Oscar Niemeyer. Si parte nel weekend della Festa della Repubblica, sabato primo giugno alle ore 12:00, con i gemelli napoletani Myriam e Lorenzo Traverso, laureati con il massimo dei voti al Conservatorio San Pietro a Majella, lui in pianoforte, lei in viola. Si esibiranno nell’Auditorium di Villa Rufolo con la Sonata in do maggiore di Nino Rota, ilMärchenbilder op.113 di Schumann e la Sonata in fa maggiore per viola e pianoforte, op.11 n.4 di Hindemith.

Mostra sulla Passione di Cristo a Napoli. A partire dal 25 maggio, e fino al 31 dicembre 2024, il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, a Napoli, ospiterà una spettacolare mostra sulla Passione di Cristo, intitolata Il Sacro Telo, la Sindone.