Sono Roberto Abbruzzo e Margherita della Ragione le giovani vittime del crollo di Scampia, entrambi morti a seguito del cedimento del ballatoio del terzo piano della Vela Celeste: zia e nipote, entrambi genitori, avrebbero cercato di proteggere fino alla fine i loro bambini.

Roberto e Margherita, zia e nipote morti nel crollo di Scampia

Prima vittima della tragedia di Scampia, Roberto, un giovane macellaio di 28 anni, sarebbe deceduto sul colpo, lasciando sua moglie e una bimba di soli 2 anni. Margherita, di 35 anni, si sarebbe spenta all’ospedale Cto di Napoli dove era stata trasferita d’urgenza a seguito di un arresto cardiocircolatorio sopraggiunto probabilmente per le gravi lesioni riportate.

Margherita, moglie e madre di 3 figli, era la zia di Roberto, sorella di sua madre. Sia le vittime che i 13 feriti del crollo, infatti, pare appartenessero ad un’unica famiglia. Stando alle indiscrezioni fornite da Il Corriere del Mezzogiorno, zia e nipote appena si sarebbero accorti della gravità della situazione si sarebbero precipitati verso i loro figli, abbracciando le bambine per cercare di proteggerle e salvarle la vita.

In totale è di 13 il bilancio dei feriti. Di questi 7 sono le bambine ricoverate all’ospedale Santobono di Napoli, con 2 piccole pazienti, di 4 e 7 anni, in gravissime condizioni. Tra l’ospedale del Mare e il Cardarelli sono ricoverate altre 5 persone, di cui 2 in gravi condizioni e quasi tutte imparentate con le vittime.

Una tragedia familiare, dunque, che ha sconvolto l’intera popolazione napoletana e soprattutto i residenti di Scampia che fin da subito si sono dati da fare per aiutare i propri vicini. Sono stati proprio loro, infatti, a soccorrere per primi le bambine travolte dalle macerie, trasportandole d’urgenza presso il polo pediatrico partenopeo.

Un dramma che messo in moto una potente catena di solidarietà nei confronti degli sfollati, dei feriti e delle famiglie delle vittime. A lanciare appelli per sostenere Scampia sono stati anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come Franco Ricciardi e Deborah De Luca.