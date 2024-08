Da Pagani alle Olimpiadi: chi è Dariya Derkach, l’atleta nata in Ucraina con l’azzurro nel cuore

Inizia oggi la prima giornata di atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024, con numerosi azzurri in gara. Tra loro c’è la paganese Dariya Derkach, in pista dalle ore 11:30. Giunta a Pagani, in provincia di Salerno, nel 2002 dopo essere nata a Kiev il 27 marzo 1993, la 31enne è una lunghista e triplista di ottimo livello. A Parigi Derkach punta a riscattare la delusione di Tokyo, dove si classificò al 21° posto, fermandosi al turno di qualificazione. Figlia d’arte, sua madre Oksana era una triplista con un discreto curriculum, mentre suo padre Serhiy ha ottenuto successi e fortuna nelle prove multiple.

Chi è Dariya Derkach: l’ucraina che sognava l’Italia

All’età di 9 anni Derkach si trasferì con tutta la famiglia a Pagani, dove iniziò a praticare atletica. Tuttavia dovette aspettare fino al 2013 (saltando le Olimpiadi di Londra) per poter gareggiare con la maglia azzurra a causa delle normative italiane, dopo aver rifiutato proposte da Qatar, Spagna e Ucraina. Esordì con la nazionale italiana nel giugno 2013. In quegli anni è stata seguita attentamente dai genitori, ottenendo discreti miglioramenti e conquistando la medaglia d’argento agli Europei Under 23.

L’obiettivo: fare il colpo alle Olimpiadi

Per Dariya Derkach, le Olimpiadi rappresentano ancora la ricerca del primo grande successo. Dopo aver saltato le competizioni di Londra 2012, partecipò all’Olimpiade di Rio de Janeiro nel 2016 senza riuscire a raggiungere la finale. A Tokyo 2020 si fermò al 21° posto. Tuttavia, per l’Olimpiade di Parigi, ci sono molte aspettative grazie alla sua crescita esponenziale nel 2023, che ha visto ottime prestazioni tra campionati mondiali, europei indoor e soprattutto nella Diamond League, dove si classificò al quarto posto a un soffio dal podio.