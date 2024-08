Una scioccante aggressione è avvenuta ad Ischia, isola del golfo di Napoli, nel fine settimana appena conclusosi. Un ragazzo del posto è stato colpito diverse volte alla schiena e alle braccia davanti ad uno street food nel centro cittadino.

Aggressione shock a Ischia: in fila per un kebab, giovane viene accoltellato ripetutamente

Trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 presso l’ospedale Rizzoli, il giovane ha ricevuto una prognosi di 15 giorni per le numerose ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Ischia, diretta dal capitano Tiziano Laganà, che sono entrati in possesso delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo via Francesco Sogliuzzo, dove si è verificato il crimine.

Secondo le prime ricostruzioni del caso, pare che l’aggredito si trovasse in fila all’esterno di un negozio che rifornisce kebab, in attesa di ritirare il proprio ordine, in compagnia di un paio di amici. Il ragazzo aveva già pagato l’ordine, ed aspettava solo la consegna dello stesso, quando un gruppo di sette ragazzi non dell’isola avrebbe provato a saltare la fila, pretendendo di guadagnare la precedenza con arroganza.

Da lì sarebbe nata una discussione, sfociata in rissa: ad un certo punto uno degli aggressori ha cacciato dalla tasca un coltello, infilzando prima alla schiena e poi sugli avambracci il ragazzo. Subito dopo, la gang si è data alla fuga, provando a far perdere le proprie tracce.

I militari avrebbero però già individuato i colpevoli, grazie all’ausilio di numerose telecamere presenti nella strada: per loro la denuncia è già pronta.