Sono stati minuti di panico quelli vissuti ieri sera in via Bernardo Cavallino, arteria appartenente al quartiere Arenella di Napoli che collega alla zona ospedaliera. L’appartamento di una persona non vedente è andato infatti a fuoco. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze del 118 ha riportato per fortuna la situazione rapidamente alla normalità.

Nessuna conseguenza fisica per l’inquilino della casa incendiata, né per quelli dello stabile, inizialmente sgomberati precauzionalmente per poi essere fatti rientrare dopo aver messo in sicurezza l’edificio.

Anche la viabilità era stata temporaneamente interrotta, salvo poi essere regolarmente riaperta. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche del caso per appurare la causa che ha portato alle fiamme.

Paura a Napoli, a fuoco l’appartamento di una persona non vedente | VIDEO

Questa la descrizione pubblicata a corredo del video da Francesco Emilio Borrelli sul suo profilo Facebook: “C’è stato un incendio in una casa, abitata da una persona non vedente a via Bernardo Cavallino. Dopodiché e per precauzione hanno sgomberato e poi fatto subito rientrare nelle proprie case. In questo momento hanno anche riaperto la viabilità. Sul posto il consigliere municipale di Europa Verde Rino Nasti”.