Torna Adrenalina: domenica 13 ottobre partirà il format “Tale e Quale Show”

Ritornano gli eventi targati Adrenalina. Domenica 13 ottobre alle ore 21 ci sarà una serata dedicata al famoso show di Rai 1, Tale e Quale Show. Tra spettacolo e musica gli spettatori potranno gustarsi anche un goloso pasto a scelta oltre a poter sorseggiare due drink di ogni tipo. Dopo il famoso format, spazio al karaoke che vi accompagnerà fino a notte fonda.

Adrenalina presenta Tale e Quale Show, ecco tutte le info sull’evento

Adrenalina dedica una serata al celebre format televisivo ”Tale e Quale Show” Domenica 13 Ottobre ore 21 per la prima puntata della stagione. Carlo Conti, interpretato da Mr Ettore, condurrà 9 concorrenti che si esibiranno con una canzone del personaggio scelto. Walter, Mike, Romina, Mariangela, Mario, Michele, Ilaria, Bruna e Loris rispettivamente interpreteranno Grignani, Zarrillo, Lady Gaga, Loredana Bertè, Anthony, Nino D’Angelo, Patty Pravo, Anna Tatangelo e Bublè. Make up a cura di Enif Academy Ci sarà una giuria composta da un mix di 3 esperti e partner di Adrenalina e Radio Punto Nuovo (51% di incidenza nelle votazioni) ed il pubblico della serata inciderà il 49% restante. I giurati sono Francesca Grassi, Mario Nigliato e Lady Rose.

Dopo le 9 esibizioni, solo 5 accederanno alla finalissima e la votazione dei 5 sarà distribuita nel 34% dalla giuria, 33% dal pubblico e 33% dagli eliminati. Chi vincerà la serata andrà di diritto in finale a Maggio e li ci sarà un premio speciale da Radio Punto Nuovo.

Ingresso 25 euro formula mangia e bevi e doppio drink. Puoi optare per: Panino, carne al piatto, tagliere, crostone, pita, insalatona+ 2 drink qualsiasi Alternativa 20 euro due drink cadauno. FONDAMENTALE LA PRENOTAZIONE DEL TAVOLO.

Vedi le nostre storie in evidenza su instagram @viviconadrenalina

A seguire Karaoke.

Fine serata 01.30.

Fondamentale ed obbligatoria la prenotazione via Whatsapp 3338921583 oppure clicca qui

Adrenalina, Via G. Melisurgo 46 Napoli (tra il Maschio Angioino e Via Marina) – parcheggio agevole nei pressi del locale