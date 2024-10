VIDEO/ Muore un cane, picchiano i medici di Veterinaria alla Federico II

Un’aggressione violenta ed ingiustificabile, quella subita dai medici e dal personale sanitario di Veterinaria nell’ospedale universitario della Federico II di Napoli. Le immagini inequivocabili raccontano l’ennesimo episodio in cui i camici bianchi vengono malmenati ed offesi da individui che, accecati dalla rabbia, sfogano in questo modo la propria frustrazione.

I carabinieri hanno poi provveduto ad arrestare i quattro autori del censurabile episodio: ad avere la peggio un medico ed un borsista di ricerca.

VIDEO/ Muore un cane, picchiano medico veterinario e borsista di ricerca alla Federico II

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri in relazione all’assalto al dipartimento di Veterinaria della Federico II, a Napoli: un vero e proprio raid punitivo, a quanto pare, dopo la morte del cane di uno degli aggressori.

I carabinieri di Napoli hanno arrestato i quattro per concorso in aggressione a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. Ad avere avuto la peggio nell’aggressione sono stati un medico veterinario e il borsista di ricerca: sette giorni di prognosi per entrambi. I quattro arrestati, due uomini e due donne, sono tutti già noti alle forze dell’ordine. Si trovano ai domiciliari in attesa di giudizio.