Tremendo incidente a Napoli: tir travolge e uccide un ciclista di 86 anni

Un ciclista di 86 anni travolto e ucciso da un tir a Napoli. Il fatto è successo a via Argine, nel quartiere di Ponticelli, poco prima delle ore 11:00: l’anziano era in sella ad una bici da corsa quando il camion l’ha investito.

Nonostante l’autista si sia fermato per soccorrerlo e l’arrivo di un’ambulanza del 118 che l’ha portato all’Ospedale del Mare, il ciclista non ce l’ha fatta. È deceduto dopo circa un’ora dall’arrivo presso il nosocomio. Sul luogo dell’incidente è arrivata la Polizia Municipale che ha fermato l’autista del tir, il quale sarà sottoposto a tutti gli accertamenti tossicologici del caso.

Secondo le prime ricostruzioni che è stato possibile effettuare, il ciclista stava percorrendo la strada in sella alla propria bici da corsa quando un autoarticolato, proveniente da Cercola e che procedeva in direzione verso il centro di Napoli, lo ha travolto. Via Argine d’altra parte non è una zona nuova ad impatti che si rivelano fatali, compresi alcuni in cui sono coinvolti dei tir.