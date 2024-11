L’ultimo saluto a Carmine Daniele: funerali, chi è e come è morto il fratello del grande Pino

Si terranno domani, mercoledì 27 novembre, i funerali di Carmine Daniele, fratello maggiore dell’indimenticabile Pino, morto in ospedale a Bari, dove era ricoverato, all’età di 66 anni.

I funerali di Carmine Daniele, il fratello di Pino morto

Stando a quanto emerso, Daniele sarebbe deceduto per una serie di complicanze sopraggiunte a seguito di un trapianto al cuore. I problemi cardiaci, del resto, hanno profondamente segnato l’esistenza dei fratelli Daniele. Nel 2021 per problematiche simili è scomparso anche il fratello Salvatore.

L’ultimo saluto a Carmine si terrà mercoledì 27 novembre a mezzogiorno nella chiesa di San Giovanni Maggiore Pignatelli, dove erano stati celebrati anche i funerali di Salvatore. In molti lo conoscevano come ‘O Giò, proprio come Pino lo chiamava nel brano I got the blues, a lui dedicato. E’ stata proprio la figlia di Carmine, Loredana, a seguire poi le orme dello zio dedicandosi alla musica e omaggiando Pino con il suo primo disco, uscito nel 2015.

Carmine Daniele è stato uno dei principali sostenitori di suo fratello, fiero della sua grandezza e orgoglioso di ogni suo successo. In occasione dell’intitolazione a Pino Daniele di un vicolo di Napoli, nei pressi di Santa Maria La Nova, infatti, quasi contrariato, come rende noto l’Ansa, affermò: “Vi ringrazio tutti del pensiero anche se Pino meritava qualcosa di più di un vicoletto”.

“E questo lo dirò sempre perché mio fratello ha portato la cultura di Napoli per il mondo e si meritava una piazza come questa di Santa Maria la Nova e non questo vicoletto. Penso che lo meritava. Ora speriamo che col futuro questo vicoletto possa trasformarsi in una piazza. Non lo dico per me ma per i napoletani che se lo meritano”.