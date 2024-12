La Funicolare di Chiaia non aprirà più nel 2024: “I lavori sono complessi”

Funicolare di Chiaia

La funicolare di Chiaia dovrebbe riaprire al pubblico entro la fine di gennaio 2025. Un calvario che si avvia alla conclusione, seppure con estremo ritardo: l’impianto è fermo dal 1° ottobre 2022 per la manutenzione straordinaria ventennale, con riapertura prevista – e dovuta – entro 6 mesi. I tempi però si sono più che raddoppiati.

La funicolare di Chiaia riapre a gennaio 2025?

Dal Comune di Napoli fanno sapere che la funicolare di Chiaia potrebbe andare in pre esercizio tra il 15 ed il 20 gennaio, per poi riaprire normalmente al pubblico entro il 31 gennaio. Sempre che vada tutto come previsto e non si tratti dell’ennesimo annuncio puntualmente disatteso. Una nota di ANM getta un po’ di luce sullo stato dell’arte.

“I lavori di revisione ventennale per impianti a fune importanti come quelli di Chiaia sono molto complessi e articolati; tutti gli interventi di opere civili e elettromeccaniche, nonché la sostituzione completa della sala macchine, sono praticamente terminati. Attualmente sono in corso le prove funzionali con i funzionari Ansfisa che hanno già provate e verificate le apparecchiature e le tecnologie necessarie alla riapertura”.

“Nei prossimi giorni sono previste le prove di frenatura, ovvero le verifiche finali fondamentali per la sicurezza dell’esercizio. Il Nulla Osta Tecnico prodotto da Ansfisa al termine di queste prove darà il via la periodo di pre-esercizio a pieno carico, ovvero al funzionamento dell’impianto con vetture zavorrate in maniera tale da simulare un servizio in condizioni di affollamento”.

“Si può ipotizzare una riapertura al Pubblico tra il 10 e il 20 Gennaio con eventuali specifici orari di servizio indicati da Anfisa relativi al periodo di pre- esercizio con clienti a bordo. Se non dovessero intervenire problemi di natura tecnica, entro il 31 gennaio la funicolare potrà riprendere sicuramente con il regolare il servizio”.