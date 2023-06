Il Frecciarossa arriva anche agli Scavi di Pompei: orari e prezzi dei biglietti

Il treno Fracciarossa arriva fino a Pompei. Domenica 11 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenitalia. Più collegamenti per le mete turistiche estive grazie alla Trenitalia Summer Experience, grazie alla quale la Campania sarà collegata con 68 treni Frecciarossa al giorno, in grado di spostare 30mila persone, oltre collegamenti giornalieri con il treno da Napoli per Tropea ed alcune mete della Costa degli Dei in Calabria.

Il treno Frecciarossa arriva a Pompei: orari e prezzi dei biglietti

La Campania è sempre più collegata con il resto dell’Italia: ogni giorno viaggeranno 68 Frecciarossa tra Napoli e Milano per un totale di oltre 30mila posti, con un incremento dell’offerta nei giorni e nelle fasce orarie a maggiore richiesta grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione.

Per la prima volta, tutte le terze domeniche del mese a partire dal 16 giugno, il Frecciarossa arriverà a Pompei con due nuovi collegamenti da/per Roma; inoltre, con il Pompei Link è possibile raggiungere in poco tempo gli scavi archeologici dalla stazione ferroviaria di Pompei. Inoltre, per gli amanti della montagna nei weekend circoleranno quotidianamente 2 Frecciarossa tra Napoli e Torino, con fermate nelle splendide località di Oulx e Bardonecchia. Infine, arricchita l’offerta in Frecciarossa lungo la dorsale Milano – Napoli – Cilento, con fermate aggiuntive ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro e Sapri.

Tra le novità più interessanti per gli Intercity ci saranno 6 collegamenti al giorno, di cui 2 periodici, da/per Napoli Centrale verso Tropea e alcune mete della Costa degli Dei in Calabria, con fermate anche a Salerno, Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta e Sapri.

Per conoscere il dettaglio degli orari e dei prezzi dei biglietti del Frecciarossa per gli Scavi Archeologici di Pompei collegarsi al sito di Trenitalia, quindi selezionare le stazioni di partenza e destinazione oltre alla data prevista del viaggio. A quel punto apparirà la schermata con tutte le opzioni disponibili.

Aumentano i treni regionali

Aumentano anche i collegamenti de Il Regionale di Trenitalia: 668 corse giornaliere al servizio di pendolari e dei tanti turisti che decideranno di visitare i luoghi incantevoli di tutta la Campania. Sarannooltre 37mila i posti in più offerti, così suddivisi: Cilento Line con 14 collegamenti da Napoli Centrale a Sapri e viceversa nei giorni festivi;Parchi Line con 2 collegamenti tra Napoli Campi Flegrei e Sapri verso i parchi naturalistici ed archeologici nelle giornate di sabato e festivi; e nuove corse nei giorni festivi sulle linee Napoli – Villa Literno – Formia, Caserta – Salerno, Caserta – Napoli, Napoli – Salerno e Napoli – Agropoli.

Il Pompei Link

Oltre al Pompei Link, confermati gli altri servizi intermodali treno+bus molto apprezzati la scorsa estate per raggiungere facilmente le località costiere o ad alta valenza turistica: Cilento Link,Paestum Link, Vesuvio Link, Campania Link e Certosa Link. Da quest’anno, inoltre, con ilFrecciaLink si potrà raggiungere Sorrento dalla stazione Alta Velocità di Napoli Afragola; conGolfo di Policastro Link le spiagge di Villammare, Capitello, Policastro e Scario saranno collegate alla stazione di Sapri, mentre con il Trentova Link la località balneare di Trentova sarà raggiungibile dalla stazione di Agropoli. Infine, dalla stazione di Caserta sarà possibile fare shopping durante i saldi estivi raggiungendo la Reggia Designer Outlet grazie al nuovoReggia Outlet Link.