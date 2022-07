Buoni spesa di 25 e 50 euro da spendere nelle attività commerciali in cambio del riciclo di bottiglie di plastica. È l’iniziativa presa dal Comune di Portici con la collaborazione di Coripet – un consorzio volontario per il riciclo del PET – e grazie alla quale due cittadini hanno già ottenuto dei buoni da 25 euro.

Il sindaco Enzo Cuomo è soddisfatto dei primi giorni di sperimentazione e scrive su Facebook:

“Con ben 500 bottiglie a testa raccolte e depositate, sono già due i Cittadini porticesi che hanno tagliato il “traguardo” per ottenere un buono spesa da 25 euro. Cifra che sarà subito spendibile in tante attività del nostro territorio che hanno aderito all’iniziativa Coripet. Ancora una volta l’idea di abbinare un vantaggio economico a favore dei cittadini più virtuosi sta dando i suoi frutti. Il risultato? Una Città sicuramente più pulita, visto che sono proprio le bottiglie in plastica Pet a consentire l’incremento del punteggio per ottenere i buoni spesi e una maggiore quantità di plastica riciclata e magari sottratta a una dispersione incontrollata”.

“A tal proposito possiamo affermare che è stata già superata la prima tonnellata di plastica raccolta nei due ecocompattatori di piazzale Brunelleschi e piazzale De Lauzieres. Il successo dell’iniziativa si evince anche dalla continua e crescente richiesta di ritirare schede per la raccolta degli eco punti o ancora dall’App scaricata sullo smartphone, dati che confermano l’adesione dei porticesi a questa opportunità. Un ottimo risultato dovuto anche al proficuo e costante supporto logistico reso dalla Leucopetra che si occupa dello svuotamento delle macchine “mangia plastica”, come possiamo vedere anche dalla foto del cassone. La differenza è nei fatti!”.

Come riciclare le bottiglie e avere i buoni da 25 e 50 euro

Era stato proprio il sindaco Cuomo a illustrare la novità e spiegare come avviene l’erogazione dei buoni. Le macchine si trovano a piazzale Brunelleschi e a piazzale De Lauzieres: bisogna recarsi lì per introdurre le bottiglie dopo aver scaricato l’App Coripet sul telefono o aver richiesto la Card all’ufficio Ambiente (sede comunale di Via Campitelli, il martedì o il giovedì dalle ore 8 alle 13). Prima di inserire le bottiglie, che devono essere in PET (leggere l’etichetta), non schiacciate e con l’etichetta ben leggibile, bisogna passare il codice a barre dell’App o della Card sul lettore della macchina mangia plastica. Per ogni 500 bottiglie si ha diritto a un buono spesa di 25 euro, per 1000 bottiglie 50 euro. I ticket di potranno spendere nei negozi convenzionati (vedere sotto l’immagine).

I negozi convenzionati