A guardare soltanto le strade del Napoletano, allagate e ridotte a fiumi, potrebbe sembrare che le nostre città siano state colpite da un’ondata eccezionale di maltempo. In realtà la pioggia caduta nelle ultime ore non è stata eccessivamente abbondante, ma si è accumulata a causa del cattivo stato di manutenzione delle strade e dei tombini, e spesso anche nel modo errato in cui sono state costruite. E così a Portici una donna è rimasta intrappolata nella sua auto, rischiando di essere trascinata via e addirittura annegare.

Donna intrappolata in auto a Portici dalla pioggia

Il fatto è successo in via Cardano. La signora si trovava all’interno della sua utilitaria, ma il livello dell’acqua è salito velocemente intrappolandola. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Municipale: gli agenti hanno prima tranquillizzato la donna, in evidente stato di agitazione, e dunque l’hanno liberata.

L’intervento della Polizia Municipale

La foto è stata scattata da un residente della zona ed è impressionante. Il cittadino, giustamente, sollecità le autorità a intervenire: “Vorrei sollecitare il comune a provvedere nell’immediato a risolvere il problema, altrimenti non so a cosa possano servire pagare tasse per un paese che non viene incontro al cittadino per questioni così importanti”. Le casse dei Comuni meridionali, è cosa nota, non sono certo note per l’abbondanza di risorse economiche, tuttavia determinati argomenti dovrebbero costituire un particolare motivo di urgenza.