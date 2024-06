A Portici torna la spiaggia accessibile a tutti: sedie, WC ed assistenza dedicata per disabili

Quasi tutto pronto a Portici per garantire una spiaggia gratuita ed accessibile anche ai disabili: la spiaggia delle Mortelle avrà parcheggi dedicati, spogliatoi e servizi igienici dedicati ai diversamente abili.

Riapre la spiaggia delle Mortelle, tanti servizi gratuiti anche per disabili

Anche quest’anno, il comune di Portici avrà spiagge accessibili, non soltanto libere da barriere architettoniche ma ricche di servizi gratuiti specificatamente dedicati alle persone con difficoltà motorie e diversamente abili.

È l’assessore all’ambiente ed alla qualità urbana del comune di Portici, Florinda Verde, a comunicarlo con orgoglio attraverso le sue pagine social: si tratta della spiaggia delle Mortelle, a due passi dallo storico molo borbonico del Granatello.

Parcheggi dedicati, sedie e lettini per diversamente abili

“Spiaggia delle Mortelle, ci siamo quasi! Ed anche quest’anno sarà possibile trovare: parcheggi dedicati; pedana per spogliatoi, bagni e accesso in acqua; sedie a rotelle da spiaggia e da bagno; spogliatoi, servizi igienici e docce dedicati ai diversamente abili”, spiega l’assessore.

Ma l’elenco dei servizi per disabili alla spiaggia delle Mortelle non si ferma qui: “Assistenza spiaggia con il personale Centro Sportivo Portici – Leucopetra; area comfort e postazioni ombrelloni e lettini dedicati esclusivamente ai disabili non deambulanti”.

L’intera spiaggia delle Mortelle sarà servita da docce e servizi igienici, totalmente gratuiti. L’accesso sarà consentito alle autovetture, fino ad esaurimento posti. Le tariffe sono davvero popolari: dalle 7 alle 14 e dalle 14 alle 19 il costo sarà di 2 euro.

Dal 15 giugno apre il Parco a Mare

Dal 15 giugno dovrebbe essere fruibile anche il Parco a Mare di Portici: un’area di 11.000 mq di spiagge con aree dedicate allo sport ed al relax. L’area sarà accessibile dalle rampe del I Viale Camaggio ma, per i disabili, è garantito l’accesso da Corso Garibaldi con un percorso privo di barriere architettoniche.

Anche per il Parco a Mare l’accesso sarà gratuito e l’area sarà dotata di wc e docce: il nuovo arenile si aggiunge alla spiaggia Cirotto, inaugurata lo scorso luglio.