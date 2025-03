VIDEO/ Auto in fiamme a Portici, la paura dei cittadini: “Teppisti che si divertono”

Auto in fiamme a Portici. Questa mattina, pochi minuti prima delle 7, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Corso Garibaldi dove un incendio ha avvolto una vettura che era in sosta sulla carreggiata. Spavento tra i residenti, soprattutto per il potenziale effetto domino che si sarebbe potuto verificare coinvolgendo le altre auto, senza dimenticare di considerare le immissioni di fumo nelle abitazioni.

Auto incendiata a Portici, alcuni cittadini: “Teppisti che si divertono”

Non è ancora noto cosa abbia provocato l’incendio. I cittadini tuttavia sottolineano che non si tratta del primo episodio che ha avuto luogo a stretto giro: sabato notte due auto avrebbero preso fuoco, infatti, nei pressi di Largo Arso. Secondo altri, infine, alcuni teppisti si starebbero divertendo a danneggiare le auto. Un’ipotesi che attualmente non ha trovato riscontro e che sarà verificata dalle autorità competenti.