Tragedia nella notte nel Napoletano: incendio in casa, morta una donna

Dic 03, 2025 - Redazione Vesuviolive

Vigili del Fuoco. Immagine di repertorio

Tragedia nella notte a Pozzuoli, in via Salvatore Di Giacomo, dove una donna di 61 anni è morta in seguito a un incendio divampato all’interno dell’abitazione situata al secondo piano di una palazzina. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo impossibile ogni tentativo di mettersi in salvo.

Incendio in casa a Pozzuoli, muore una donna

Il marito, 63 anni, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono gravi, a causa delle forti esalazioni di fumo respirate durante il rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.

Dai primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, la causa dell’incendio sarebbe da attribuire a una stufetta presente nell’appartamento. L’origine accidentale del rogo appare al momento l’ipotesi più probabile, ma ulteriori accertamenti chiariranno l’esatta dinamica degli eventi.

