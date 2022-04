Chi è Lorella Boccia, la napoletana che condurrà “Made in Sud” con Clementino

Lorella Boccia è la nuova conduttrice dell’edizione di quest’anno di Made in Sud, insieme a Clementino. La ballerina e conduttrice televisiva italiana è nata a Torre Annunziata 31 anni fa.

Lorella Boccia, ex di Amici: la sua carriera

Ha conseguito il diploma in danza presso la scuola Harmony di Arnaldo Angelini e poi ha fatto parte del corpo di ballo del Teatro di San Carlo di Napoli, negli spettacoli Il Guarracino e La Bella Addormentata. Nel 2009 è stata scelta per l’Aida di Franco Zeffirelli.

Nel 2011 fu scelta per il programma Rai in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, dove ha lavorato con il coreografo Gino Landi, ed è entrata a far parte del cast di ballerini del tour teatrale di Biagio Izzo. Nel corso del 2012 ha fatto parte dei corpi di ballo di Mettiamoci all’opera, Attenti a quei due – La sfida, Per tutta la vita…?. Nell’ottobre dello stesso anno partecipa alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando settima nella fase del serale del programma.

Nel 2013, dopo aver partecipato al film Third Person del regista Paul Haggis, diventa la prima ballerina italiana ad essere inserita nel cast del film hollywoodiano Step Up: All In. Nel 2014 affianca Paolo Ruffini e Olga Kent alla conduzione del programma Mediaset Colorado ed entra in tournée con Evolushow di Enrico Brignano nei principali teatri italiani. Poi entra a far parte del corpo di ballo di Sogno e son desto, condotto da Massimo Ranieri.

Dal 2016 entra a far parte del cast dei professionisti di Amici di Maria De Filippi. Nel 2018 conduce il talk show Rivelo, in cui intervista personaggi dello spettacolo, andato in onda sino al 2020. Sempre nel 2018 conduce assieme a Ezio Greggio il Monte-Carlo Film Festival. Nel 2020 viene scelta tra i ballerini principali del video del brano Ciclone di Elodie e Takagi & Ketra.

Dal 2021 conduce il programma Venus Club su Italia 1, affiancata da Iva Zanicchi e Mara Maionchi.

Dal 1° giugno 2019 è sposata con l’imprenditore e produttore televisivo Niccolò Presta. La prima figlia della coppia, Luce Althea, è nata il 20 ottobre 2021.

L’aggressione subita col marito Niccolò Presta

Nel 2019 la ballerina Lorella Boccia subì un’aggressione insieme al marito. I due furono minacciati con un coltello, aggrediti e derubati a Roma, città dove vivono. Lorella scrisse parole dure in un post su Facebook e in uno su Instagram per denunciare coraggiosamente l’accaduto. Oltre alle sue parole, allegate ai due post, le foto del volto ferito e tumefatto della ballerina e di suo marito.