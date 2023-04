Torna anche quest’anno l’appuntamento del Venerdì Santo con la processione degli Incappucciati a Torre del Greco. Per il decimo anno, le vie del centro accoglieranno quest’evento che si fonde con la celebrazione della via Matris, il percorso penitenziale che ricorda i “sette dolori” della vita di Maria, madre di Gesù. VesuvioLive trasmetterà in diretta streaming sulle proprie pagine social questa manifestazione che, anno dopo anno, suscita sempre maggior interesse e curiosità nei residenti e non solo.

Gli incappucciati di Torre del Greco e la via Matris, la tradizione del Venerdì Santo compie dieci anni

Si tratta di una tradizione secolare in molte città del sud Italia, da Enna a Procida, da Sorrento ad Isernia, solo per citarne alcune. Il suggestivo appuntamento, che simboleggia la penitenza del periodo pasquale, prenderà il via dalla Chiesa di Santa Maria del Pianto in via Purgatorio alle ore 20 di venerdì 7 aprile, attraversando le strade nei dintorni di Piazza Luigi Palomba, prima di rientrare nella Parrocchia del Carmine.

Nella città corallina la tradizione nasce nel 2013 grazie all’idea di Domenico Castiello e Silvio Garofalo, che ci racconta alcune curiosità: “Tutto cominciò quando il compianto presidente del Comitato di Quartiere “Il Progresso”, Antonio Porzio, ci donò degli antichi vestiti utilizzati negli anni ’80 e ’90 per la via Crucis che si celebrava nella zona mare”. Da lì nacque l’idea di creare una nuova tradizione in città. Racconta Garofalo che “i vestiti utilizzati sono ancora quelli dell’epoca, è un modo per portare avanti quella tradizione. E quest’anno tutto assume più valore perché sarà la prima edizione senza il presidente Porzio che ci ha lasciato pochi mesi fa”

Incappucciati simbolo di penitenza quaresimale: come si svolge la processione

L’iniziativa ha raccolto attorno a sè un gruppo di appassionati del quartiere, ed ha trovato “casa” presso la Parrocchia del Carmine della centralissima Piazza Luigi Palomba e grazie al parroco Don Mario Pasqua ha trovato una collocazione religiosa ben precisa. Accompagna così, con i suoi simboli di penitenza, il cammino che ricorda la sofferenza della vita di Maria (la via Matris, appunto) strettamente legato alla sofferenza del figlio Gesù.

La processione si avvierà quindi da via Purgatorio verso la Parrocchia del Carmine, dove i circa 20 incappucciati con gli abiti vinaccia incontreranno un piccolo carro portato a spalla e recante la statua di Maria Addolorata. Il percorso proseguirà per le vie del quartiere prima di tornare in Piazza Luigi Palomba, quella che i torresi preferiscono chiamare “mmiez’a’torre“. Sul percorso troverà sette stazioni, come i sette dolori che commemora, ognuno dei quali sarà segnato da un momento di preghiera. Accompagnerà il cammino degli incappucciati il suono della “troccola”, tipico strumento in legno che riproduce un suono metallico: nella simbologia della penitenza, essa sostituisce il suono delle campane che, da tradizione cristiana, restano mute ed immobili durante i giorni della morte di Cristo.

La via Matris e gli incappucciati in diretta streaming

“Non volevamo soltanto portare in città questo culto mariano” – spiega Silvio Garofalo – “ma anche creare una nuova occasione di incontro e di turismo per la nostra città. Sono tanti i paesi che, grazie alla processione degli incappucciati, si fanno conoscere e visitare”. Ed è proprio per promuovere questa iniziativa, portandola al di fuori dei confini cittadini, che VesuvioLive trasmetterà in diretta streaming sulle proprie pagine social la suggestiva processione del Venerdì Santo.