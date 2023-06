Menù estivo Casa KBirr – L’estate si avvicina e il menù di Casa KBirr si rinnova! Per l’occasione, infatti, senza mai mettere da parte il binomio tradizione napoletana-innovazione, Casa KBirr ha messo a punto un menù fresco e goloso con ingredienti di alta qualità. Scopriamo insieme il nuovo menù di Casa KBirr, le sue chicche e le birre KBirr perfette per accompagnarlo.

Gli antipasti estivi di Casa KBirr

Accanto alle tradizionali polpette della nonna e alla parmigiana, il menù estivo di Casa KBirr si prepara ad accogliere la frittatina alla Nerano ma anche “‘o puparuolo” imbottito ripieno di pane, basilico, melanzane, olive nere, capperi, pomodorini e provola per una versione leggera e fresca del classico peperone della tradizione partenopea.

Non può mancare, in un menù estivo, il polpo: Casa KBirr lo propone nella sua versione con burrata e limone su fresella con tris di pomodori, olive verdi e basilico. Due pezzi forti del menù sono i richiestissimi fiori di zucca ripieni di ricotta di bufala, pepe, provola di Agerola e basilico e le alici “‘mbuttunate” panate e fritte ripiene di provola affumicata e accompagnate dalla maionese KBirr.

I primi piatti del menù estivo Casa KBirr

La pasta e patate e la genovese di Casa KBirr non indietreggiano davanti al menù estivo! Accanto a questi due piatti celebri della tradizione napoletana, però, Casa KBirr propone la cremosità degli spaghetti alla Nerano, la freschezza dei paccheri ai due pomodorini con cacio ricotta e zest di limone e la particolarità dei paccheri al ragù bolognese di polpo con pomodoro del piennolo, crema di grana, timo e olio piccante.

I secondi piatti del menù estivo Casa KBirr

Anche per quanto riguarda i secondi, inoltre, Casa KBirr ripropone la dicotomia mare e di terra: baccalà e polpo la fanno da padrone per chi sceglie una cena di pesce mentre, per chi preferisce la carne, invece, hamburger di marchigiana, millefoglie di petto di pollo e tagliata di manzo il tutto con ricchi e freschi accompagnamenti.

E se una cena completa è troppo pesante e preferisci gustare un piatto estivo, leggero e fresco, Casa KBirr ha inserito nel suo menù le insalatone in due versioni, di terra e di mare. La prima è “‘a pullastrella” con lattuga romana, petto di pollo marinato alla birra e braciato, avocado, pomodoro, pancetta croccante, scaglie di Grana Padano DOP, crostini e dressing ceasar alla birra. La seconda, la versione di mare, è la “tonnetta” con insalata mista, filetti di tonno in olio, olive nere, limone, cannellini, pomodori, patate, evo e crostini.

Gli abbinamenti proposti con le birre KBirr

Casa KBirr è la dimora dell’omonima birra e, dunque, non possono mancare consigli su quale birra artigianale abbinare ai meravigliosi piatti del menù estivo. La Natavota e la Natavota Red la fanno da padrone per accompagnare gli antipasti mentre la Jattura e la #CUOREDINAPOLI sono le più adatte ad accompagnare i primi piatti.

I secondi e l’insalatona di terra si sposano bene con le già citate Natavota Red e Jattura mentre i secondi e l’insalatona di mare sono perfetti con una lager, la Natavota. La Paliata, infine, è la birra d’accompagnamento più adatta per i dolci della casa. In ogni caso, a Casa KBirr non manca una ricca carta dei vini.

E per concludere…

A Casa KBirr non possono di certo mancare dolce, caffè e ammazzacaffè! Oltre al classico “Paliatamisù”, il tiramisù alla birra Paliata, i dolci dello chef per quest’estate saranno “Sua Maestà”, la cheesecake con riduzione di datterino e limone, la cassata vesuviana e la millefoglie. Il caffè di Casa KBirr, inoltre, è rigorosamente quello della moka.

