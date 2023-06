Con la cerimonia di insediamento del 1° Giugno 2023, trasmessa in diretta da Vesuviolive, Giovanni Palomba arriva ufficialmente a fine mandato lasciando le redini di Torre del Greco alla nuova amministrazione targata Mennella.

L’ex sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba alla fine dei 5 anni di mandato: “Volevano farci cadere in tutti i modi”

Da pochi minuti ha consegnato la fascia tricolore, simbolo del governo cittadino, al nuovo sindaco Luigi Mennella. Ha il volto sollevato e soddisfatto Giovanni Palomba, eletto nel 2018 e durato in carica per tutti i 5 anni previsti dalla legge. Prima di lui, dal dopoguerra in poi, solo Ciro Borriello, lo sconfitto dal ballottaggio del 28 e 29 maggio. Cerca di nascondere la commozione per la solennità del momento e per la fine di un quinquennio difficile, nato sotto quella che egli stesso ha definito “la cattiva stella” delle ombre sul voto di scambio, passando per la tragedia del Covid e diverse crisi politiche.

“Abbiamo consegnato la fascia direttamente nelle mani del nuovo sindaco e questo è già bello per un’amministrazione, dopo che per decenni ci sono state esperienze interrotte dai commissari prefettizi“. E’ il ritornello che Palomba ripete a tutti i giornalisti, un motivo d’orgoglio corroborato dalla storia di una città difficile da governare che quasi mai ha visto nel proprio passato un primo cittadino restare in sella per tutta la durata del mandato.

Palomba: “Stasera abbiamo riportato la barca in porto. E la mia barca non era in buone condizioni”

“E’ la stessa cosa che ho augurato al nuovo sindaco: consegnare la fascia nelle mani del successore tra 10 anni“. Una frase che sottintende un augurio di doppio mandato per il nuovo sindaco Mennella. Palomba dichiara: “Hanno provato in tutti i modi a farci cadere, volevano anche che arrivasse una commissione d’accesso, ma non è mai arrivata“. Palomba insiste sul main goal del suo incarico da sindaco: “Vista la situazione ed i precedenti, terminare i cinque anni è stato un grande risultato. Poi si può governare bene e si può governare male: noi abbiamo portato la barca in porto“. E, proseguendo la metafora marinaresca: “Una barca, la mia, non proprio … (non in buone condizioni, ndr) … che era così, in mezzo al mare, questa sera l’abbiamo riportata qui in porto, nell’aula consiliare”

Cosa lascia Palomba alla città di Torre del Greco: PICS, PNRR e progetto per il porto

Abbiamo chiesto all’ex sindaco Palomba che ricordo di sé pensa (o spera) di aver lasciato alla città di Torre del Greco: ma lui preferisce glissare sulla parte “sentimentale” e soggettiva della domanda, affidando la risposta ai dati oggettivi: “Lasciamo alla città una cifra cospicua di fondi PICS e PNRR che saranno a disposizione della futura amministrazione. Poi c’è il progetto preliminare per il porto: certamente ci vorrà un impegno economico da parte del pubblico e dei privati ma sarà importante portarlo avanti perchè cambierà radicalmente l’aspetto della zona mare della città”