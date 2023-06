Il Centro Ginnastica Turris trionfa ai campionati nazionali Opes e conquista 30 medaglie

Il centro ginnastica torrese sorprende nell’evento del 2 e 3 giugno al Palazzetto dello Sport di Pomigliano. Il team di Torre del Greco ha ottenuto ancora una volta degli ottimi risultati nei Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Opes organizzato dalla professoressa Serena Piccolo. Tanti sorrisi e tanta soddisfazione per i coach Palumbo Elena, Vincenzo Festa e Francesca Raiola. Oltre alle bambine che hanno fatto razzia di medaglie a discapito di tutti gli avversari mantenendo alto il nome di Torre del Greco.

Le ginnaste del Centro Ginnastica Turris premiate ai Campionati Nazionali Opes

La lista delle bambine premiate è molto lunga. Si parte dalle campionesse nazionali assolute: Rizzo Giada, Valente Mia, Falanga Alessandra, Falanga Anastasia, Capano Giorgia, Manzo Angelica. A ruota seguono le vicecampionesse italiane: Rivieccio Camilla, Iengo Nadia, Cipriano Francesca, Aurola Firusa, Palumbo Kesia, Quirino Giulia.

Medaglie di bronzo invece per: Russo Ilaria, Magliacano Anna, Nicolais Benedetta e Mariafrancesca, Religioso Silvia, Brancaccio Giusy, Nasti Camilla e Nocerino Rita.

Nelle altre categorie invece, per quanto riguarda il mini trampolino, medaglie d’oro per: Albanese Rebecca, Commesso Barbara e Ricevuto Ginevra. Argento invece per: Matrone Gabriella, Dodaro Benedetta e Zavota Mariafrancesca. Nel corpo libero medaglie d’oro anche per: Mazaner Vittoria e Formisano Chiara. Mentre argento per Riccone Luisa. Chiude il proficuo conto delle medaglie Sorrentino Ludovica con l’argento alla trave.

Continua il momento d’oro

Il successo delle ragazze nella competizione della scorsa settimana ha sottolineato ancora una volta l’ottimo momento del centro ginnastica torrese. Infatti nel mese di maggio c’era stata la vittoria di Alessandra Falanga nell’International Cup di TeamGym in Repubblica Ceca.