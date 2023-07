La Turris sogna il ritorno di Tascone ma bisognerà cedere Taugordeau

La Turris continua a muoversi sul mercato e tra sogni e ipotesi più concrete: l’ultimo dei nomi che sono circolati nelle ultime ore è quello di Simone Tascone. Il centrocampista attualmente in forza alla Virtus Entella è uno dei pupilli del tecnico Bruno Caneo che gradirebbe e non poco il ritorno della mezz’ala a Torre del Greco. Riportare Tascone a casa significherebbe aver fatto un grosso sforzo economico che la Turris potrà pensare di permettersi solo dopo aver venduto Taugordeau (uno dei giocatori con lo stipendio più alto della squadra).

Taugordeau sblocca l’assalto della Turris per Tascone?

Il tema Taugordeau è ancora una volta quello più spigoloso in casa Turris. Anche per la gestione Caneo (salvo clamorose ipotesi) il ruolo del francese sembra essere lontano da quello dei titolari e l’obiettivo è cederlo. Trasferimento che però come a gennaio dovrà dipendere dal calciatore che nell’ultima sessione invernale aveva rifiutato più proposte che lo hanno portato a vari dissidi con la società. Secondo le ultime per l’ex Trapani c’è ancora qualche squadra interessata, ma manca ancora una volta l’intesa col centrocampista.

Oltre a liberare un importante “blocco stipendi” con l’eventuale cessione del francese, la Turris spera in una cessione di Taugordeau per poter provare l’assalto a Simone Tascone. Come Franco, l’attuale giocatore della Virtus Entella è in cima alla lista dei desideri del tecnico sardo che vorrebbe riabbracciare la mediana che ha reso grande la sua Turris nella stagione dei play-off. Assalto complicato (visto il suo ingaggio) ma non impossibile visto che il calciatore tornerebbe volentieri a Torre del Greco e agli ordini di Bruno Caneo, l’allenatore che l’ha lanciato definitivamente.