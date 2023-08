Turris, altre due amichevoli prima del Benevento: Montecalcio e Potenza le sfidanti

Dopo la vittoria contro la Nocerina e il pareggio contro la Gelbison, continuano le amichevoli della Turris. In attesa di iniziare il campionato il prossimo 3 settembre con la super sfida del Liguori contro il Benevento, i corallini nella settimana entrante disputeranno altre due amichevoli. Giovedì pomeriggio la Turris ospiterà il Montecalcio al Liguori, mentre domenica pomeriggio i corallini raggiungeranno Potenza per affrontare la squadra locale per avere un confronto con una squadra del suo stesso girone.

Il programma delle amichevoli della Turris

Giovedì alle 18:00 dunque arriverà l’ASD Montecalcio a Torre del Greco, partita che al termine con tutta probabilità vedrà la presentazione ufficiale della rosa e dello staff che comporrà la Turris di questa stagione. Mentre domenica pomeriggio Caneo avrà il primo test con una squadra dello stesso livello, ovvero il Potenza, compagine che da qualche anno è fissa nel girone C di Serie C che ha dato sempre filo da torcere ai corallini nelle passate stagioni. Non sono arrivate ancora comunicazioni in merito alla trasmissione delle partite, specialmente per quella di Potenza, mentre per quella di giovedì è certa la mancata trasmissione live.