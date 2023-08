La Turris viene recuperata nel finale: termina 3-3 contro il Potenza

Finisce in pareggio la sfida di Potenza tra i padroni di casa e la Turris, con il risultato di 3-3. Partita pirotecnica dopo che la prima frazione si era chiusa sul risultato di 1-1 con i gol di Verrengia e Maniero (su rigore). Nella ripresa invece, complice il caldo, e i tanti cambi la partita si è aperta con i corallini che sono riusciti ad arrivare fino all’1-3. Rimonta nel finale da parte dei padroni di casa che nello scadere hanno acciuffato il pareggio con Caturano. Ancora forse qualche problema di troppo per la difesa di Caneo, che esattamente tra una settimana esordirà in campionato contro il Benevento, urge dunque sistemare (nel possibile) questo aspetto, anche se il gioco di Caneo sarà devoto e concentrato soprattutto sulla fase offensiva.

Il tabellino di Potenza-Turris

Da registrare i gol di Maniero e De Felice che tengono fede al loro ottimo precampionato (in mezzo il gol di Nocerino). Con De Felice che sembra essere sempre più il cambio prescelto a D’Auria. Saranno loro due però forse i giocatori più chiacchierati della settimana che sta per iniziare, il ballottaggio sembra essere serratissimo. Ancora dubbi invece per chi accompagnerà Cocetta e Miceli nel trio difensivo, si attende Frascatore che non è ancora il meglio, il prescelto sembra essere Burgio, ma il ballottaggio è vivo, dipenderà tutto dalle condizioni dell’ex Pescara. Out nella sfida odierna Scaccabarozzi e Pavone oltre il già citato Frascatore per sintomi influenzali.

Turris: Fasolino (1’st Pagno); Cocetta (40’st Musumeci), Miceli (13’st Esempio), Burgio (25’st Onda); Cum (40’st Rizzo), Franco, Pugliese (13’st Zampa), Contessa, Giannone (33’st Guida), Maniero (21’st De Felice), D’Auria (1’st Nocerino).

Reti: 44’ Verrengia, 45’rig. Maniero, 4’st Nocerino, 30’st De Felice, 32’rig. Caturano, 44’st Maddaloni.