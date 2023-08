Mennella incontra i tifosi della Turris sul problema stadio: tutte le risposte del sindaco

Il sindaco Luigi Mennella ha incontrato ieri 30 agosto una delegazione di tifosi della Turris per fornire risposte sulle problematiche legate allo stadio: quello esistente, il Liguori, con le difficoltà d’accesso delle tifoserie e gli adeguamenti strutturali, e quello nuovo da realizzarsi in viale Europa.

Mennella e la Turris: le risposte ai problemi della tifoseria

L’incontro fa seguito alla lettera dei tifosi corallini indirizzata al primo cittadino, con la quale si chiedevano risposte in merito ad alcune annose criticità legate alle partite disputate nell’impianto di viale Ungheria, tra le quali spiccano le difficoltà di accesso dei tifosi al settore ospiti: un problema che investe direttamente la viabilità cittadina e solleva periodicamente lamentele anche da parte dei residenti nelle zone più prossime allo stadio che sorge in una zona fortemente urbanizzata.

I tifosi, nella lettera, contestavano inoltre la mancanza di confronto con l’amministrazione comunale e ribadivano l’assenza di incontri periodici con la piazza così come promesso a pochi giorni dall’elezione di Mennella. Una “lacuna” dovuta, a quanto pare, soltanto alle contingenze di questi mesi estivi. Afferma la stessa delegazione di tifosi: “Il sindaco ci ha nuovamente espresso la massima disponibilità e volontà di incontrare i tifosi per renderli partecipi delle scelte e delle difficoltà amministrative nell’ambito sportivo“.

Accesso dei tifosi ospiti: la “palla” alle questure

Un incontro durato circa 40 minuti, durante il quale Mennella ha cercato di dare risposte ai quesiti della tifoseria. Per quanto riguarda la questione dell’accesso allo stadio Liguori, Mennella ha fatto leggere il contenuto della richiesta di incontro trasmessa al commissariato PS di Torre del Greco nella persona di Antonio Cristiano e la successiva “intercessione” presso l’ufficio di gabinetto della questura di Napoli: nella missiva si ribadisce la richiesta dell’accesso tifoserie ospiti da via dello Sport e la destinazione dell’area di via Aldo Moro a parcheggio per i mezzi di trasporto degli ospiti.

La questura di Napoli avrebbe preso tempo per un’attenta valutazione del suggerimento del commissariato torrese: i dirigenti di via Sedivola affermano infatti di riuscire a garantire, con queste modalità di accesso, l’accesso al settore ospiti ad appena 150 unità (a fronte ad un settore distinti che può essere occupato da quasi 800 spettatori). Una questione di ordine pubblico, quindi, che fa rimbalzare la palla delle responsabilità e delle decisioni da Palazzo Baronale alle forze di polizia.

Il Liguori è ok: sarà ampliata la Curva Vesuvio

Il Liguori non presenterà problemi per affrontare la stagione nelle attuali condizioni: è quanto emerge dall’incontro di ieri tra tifosi e sindaco. Negli ultimi giorni tra una deroga per i bagni ed alcune operazioni di miglioramento e messa in sicurezza tale pericolo sembra essere scampato. Per quanto concerne una valutazione delle migliorie da apportare al settore Curva Vesuvio è stato approvato un ordine del giorno in discussione presso il consiglio comunale per prenderlo in esame.

Mennella “presta” lo stadio alla Turris in attesa del bando

Sulla questione affidamento dell’impianto alla società corallina, il comune in data 5 giugno ha concesso l’utilizzo esclusivo della struttura alla SS Turris, in attesa di bandire una gara per la concessione dell’impianto. Non è ancora chiaro se il prossimo affidamento prevederà un accordo annuale o pluriennale.

Cittadella dello sport, si attende l’ok della sovrintendenza

Sull’attesa questione del nuovo stadio da realizzarsi in viale Europa, la volontà amministrativa esiste e viene palesata in più occasioni. Attualmente, l’ostacolo più importante da superare sembra essere la sovrintendenza, a causa di alcuni problemi di conformazione dei terreni dove dovrebbe sorgere la cittadella dello sport. Un progetto che verrebbe poi arricchito da un impianto sportivo “con i fiocchi” e che dovrebbe essere costruito con soldi estranei al PNRR. Problema che però l’amministrazione nella persona del sindaco ritiene risolvibile nei mesi a venire.