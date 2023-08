Turris-Benevento, caos per il settore ospiti: il GOS riduce a 300 i tagliandi disponibili

Sale l’attesa per l’esordio dei corallini in campionato, previsto per domenica sera alle 20:45 contro il Benevento. Nelle ultime ore però c’è stato un intoppo in chiave vendita biglietti per il settore ospiti. Infatti il GOS, poche ore dopo l’inizio della vendita dei tagliandi per i supporters giallorossi, ha deciso di ridurre a 300 il numero dei biglietti a seguito dell’intervento delle autorità che hanno valutato rischi e pericoli di questa trasferta.

Turris-Benevento, ridotti a 300 i tagliandi ospiti

Ricordiamo che ieri c’è stata l’apertura della prevendita sia per i supporters di casa che quelli ospiti (prezzo di 20 euro). Poche ore dopo però il GOS ha deciso di sospendere la vendita per i beneventani che hanno dovuto aspettare la scelta del “Gruppo operativo sicurezza” che è arrivata a stretto giro (decisione presa oggi dopo la riunione). La Turris per questa partita aveva messo a disposizione inizialmente circa 800 biglietti per i tifosi del Benevento e con tutta probabilità era previsto un facile sold-out, rendendo subito incandescente il clima del Liguori in vista della sfida di domenica.

Oltre il vaglio sicurezza, un’altra tematica può aver indotto la limitazione della vendita. Infatti va tenuto a mente che il commissariato di Torre del Greco, per la questione “accesso tifoserie al Liguori”, aveva presentato un piano che prevedeva la successiva capienza limitata per il settore ospiti a circa 150 unità, permettendo dunque ai tifosi delle squadre avversarie di poter fare un percorso diverso e più funzionale per la città.