Ancora materassi in strada a Torre del Greco: stavolta è via Aldo Moro ad aver subito l’ennesimo schiaffo ambientale e civico della città corallina.

Tre materassi in strada a Torre del Greco

Sono stati lasciati di fianco ai cassonetti della differenziata, a poca distanza l’uno dall’altro: tre materassi, come tanti altri ne compaiono da mesi in città, nottetempo. Le azioni sono così sistematiche e ripetute nel tempo che risulta davvero difficile pensare che si possa trattare di atti di inciviltà da parte di privati cittadini: ma in mancanza di testimonianze, di denunce e di risposte da parte delle forze dell’ordine nessuna ipotesi può essere, al momento, tralasciata.

Ad alimentare l’ipotesi che le strade cittadine siano il campo di battaglia di una “ecoguerra” c’è una sfortunata coincidenza: la popolatissima via Aldo Moro, dove si è verificato l’illecito, proprio ieri, 30 agosto 2023, era stata oggetto di un intervento di pulizia speciale e diserbamento: a comunicarlo era stato lo stesso sindaco Luigi Mennella dai suoi profili social sul quale sono state anche postate delle immagini che immortalano l’arteria stradale e i marciapiedi praticamente tirati a lucido. Un post invecchiato malissimo, in meno di 24 ore.

Ingombranti, materassi, panchina incendiata: coincidenze?

I materassi di via Aldo Moro compaiono il giorno successivo alla pulizia della strada così come, qualche giorno fa, in villa comunale una panchina è stata data alle fiamme da ignoti proprio la notte seguente all’intervento di pulizia straordinaria. Una doppia coincidenza che fa accadere gli illeciti ambientali e gli atti vandalici esattamente subito dopo gli interventi di recupero messi in campo dall’amministrazione comunale, e proprio negli stessi posti.

Va comunque precisato che tutta la città di Torre del Greco continua ad essere trattata come uno sversatoio ed è quindi inevitabile che lo siano anche i posti che, giorno dopo giorno, passano sotto le mani della task force impegnata nelle pulizie straordinarie: stamattina sono stati segnalati frigoriferi sversati anche in via Circumvallazione e rifiuti di vario genere in tante zone periferiche come vico San Vito, via San Gennariello e via Viuli.

Intanto le “grandi pulizie” vanno avanti: oggi è stata la volta del parcheggio Palatucci in via de Gasperi, area dove tra l’altro staziona l’ecopunto mobile per il ritiro degli ingombranti e dei Raee da quando è stato chiuso il deposito della Santissima Trinità in via Circumvallazione: sperando che le condizioni di pulizia stavolta possano resistere più di 24 ore.