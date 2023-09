La passeggiata Porto-Scala sarà portata a nuova vita: un atto d’indirizzo del sindaco Luigi Mennella è il primo passo formale per la riqualificazione. Nello stesso documento è prevista la rinascita anche per il parcheggio Palatucci e per l’area dell’ex teatro Garibaldi.

Rinascerà la passeggiata Porto Scala

Riqualificazione dell’area del parcheggio Palatucci in via De Gasperi, ristrutturazione degli spazi pubblici nella zona della passeggiata Porto-Scala e realizzazione di una piazzetta lì dove una volta sorgeva l’ex teatro Garibaldi: sono le tre aree pubbliche che rientrano in una delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella su proposta del vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici, Michele Polese.

Un atto di indirizzo preciso quello dato dall’esecutivo di Torre del Greco al dirigente del settore Politiche di programmazione e assetto del territorio, che nasce – come viene spiegato nel documento licenziato nel corso dell’ultima seduta di giunta – da “attività di sopralluogo sul territorio cittadino” durante le quali è “emersa la necessità di provvedere alla sistemazione di alcune aree e spazi pubblici e di migliorare la fruibilità delle aree parcheggio”.

Dopo la pulizia, il restyling

Porto-Scala è stata recentemente al centro di numerose segnalazioni, sia per le condizioni nelle quali versa la zona con giostre ed attrezzature ginniche dal lato di via Calastro, sia per lo stato del parcheggio dall’ingresso lato porto. Non ultima la “notorietà” acquisita da quest’opera pubblica peggiori scenari di guerra. Per il parcheggio Palatucci, invece, il sindaco aveva già espresso anche ai nostri microfoni l’intenzione di realizzare uno spazio dedicato allo sport nei pressi del complesso La Salle. Proprio l’areaè stata recentemente al centro di numerose, sia per le condizioni nelle quali versa la zona con giostre ed attrezzature ginniche dal lato di, sia per lo stato del parcheggio dall’ingresso lato porto. Non ultima la “notorietà” acquisita da quest’opera pubblica sulla pagina social “Viaggi del degrado“ , dove tanti hanno accomunato lo scatto del waterfront a quello dei. Per ilinvece, il sindaco aveva già espresso anchel’intenzione di realizzare uno spazio dedicato allonei pressi del complesso La Salle.

Trattandosi di “atto di indirizzo” al momento non sono previsti tempi né possono essere quantificati i costi degli eventuali interventi: “Si tratta però di un chiaro indirizzo politico – spiega il primo cittadino – che pone l’attenzione su tre aree dove massiccia è l’affluenza delle persone e dove è purtroppo evidente la mancanza di programmazione da parte delle amministrazioni che ci hanno preceduto. Le aree di Porto-Scala e del parcheggio Palatucci in particolare sono state al centro di un primo intervento di pulizia, che ovviamente ha dato a questi spazi un maggiore decoro ma certo non poteva avere la presunzione di sopperire alle evidenti necessità di riqualificazione che le zone in questione meritano”.

Waterfront, restano i dubbi sulla progettazione

Resta da capire come far fronte alla fisiologica fragilità dell’area, esposta alla furia del mare e delle acque piovane che ad ogni temporale creano un fiume di tale violenza da trascinare con sé addirittura le auto: una soluzione attesa per un opera pubblica da 2 milioni di euro con evidenti errori di progettazione, ammessi anche da chi, quell’opera, l’ha a suo tempo finanziata ed inaugurata, affinché ogni restyling non diventi ulteriore sperpero di fondi.

Una piazzetta dove sorgeva il teatro

Suscita particolare interesse anche l’idea di valorizzare gli spazi di via Teatro dove sorgeva l’ex Teatro Garibaldi, che i torresi con qualche primavera in più ricordano con nostalgia. Un complesso chiuso e poi demolito negli anni ’70 dopo essere stato per decenni il salotto buono della città: oggi nell’area sorge un parcheggio ed un mercatino rionale, ma nelle intenzioni dell’amministrazione in quel punto sorgerà una piccola piazza.