La Turris dopo 7 mesi torna a perdere al Liguori: si chiude la striscia da record in C

Arriva il primo stop stagionale per la Turris, che in una difficilissima partita esce sconfitta contro il Picerno del tecnico Moreno Longo grazie ad un super Jacopo Murano. Gli uomini di Bruno Caneo visti ieri hanno evidenziato tante difficoltà a livello fisico, complice la lunga trasferta infrasettimanale di Messina. Oltre il primo stop stagionale, per i corallini è il momento di dire addio anche all’imbattibilità in casa che durava da molti mesi.

Il record d’imbattibilità al Liguori finisce per la Turris, dal Potenza al Picerno il passo è breve

Era il 19 febbraio, la Turris di Gaetano Fontana arrivava alla sfida contro il Potenza con l’esigenza di vincere per fare punti ed uscire da una situazione disperata in classifica. Il risultato però fu di tutt’altro riscontro, con i corallini che uscirono sconfitti per 0-1 per colpa del gol di Hadziosmanovic nella ripresa. Da quel momento i corallini hanno reso il Liguori un vero e proprio fortino, iniziando una striscia di soli risultati positivi partita dal successo contro l’Audace Cerignola due settimane dopo.

A distanza di 7 mesi la Turris torna a crollare in casa ed è di nuovo contro una squadra della Basilicata, il Picerno di mister Longo che trascinato da Jacopo Murano ha espugnato il Liguori con una partita di grinta e carattere, approfittando di una Turris sulle gambe e stanca dopo le tante fatiche di giovedì scorso, nella pazza rimonta di Messina.

Per quanto riguarda la Serie C si può considerare questo il record più longevo dei corallini, che nemmeno nei suoi anni d’oro era riuscita a mantenere imbattuto per così tanto tempo l’Amerigo Liguori. Mentre la striscia più lunga in assoluto è quella iniziata domenica 23 settembre 2018 in Serie D col successo contro il Troina per 3-1 e chiusa l’1 marzo 2020 nella beffarda sfida contro il Latte Dolce finita 1-2 per gli ospiti, match che fu anche l’ultimo prima dello stop Covid e della conseguente promozione in C dei corallini.