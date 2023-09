Luca Giannone ospite di Turris Live: in diretta questa sera dalle ore 20.30

Stasera alle ore 20:30 torna l’appuntamento con Turris Live, il programma dedicato al mondo corallino di Vesuvio Live (la trasmissione sarà visibile sulla pagina Facebook Torre del Greco VesuvioLive.it e su Youtube dal canale Vesuvio Live). Dopo il pareggio di Messina e l’amara sconfitta di ieri sera contro il Picerno commenteremo con voi tifosi la situazione dei corallini che sono saldamente ancora in zona alta della classifica a -1 dalla vetta composta da Latina e Juve Stabia. Con l’ausilio di video e parole dei protagonisti, analizzeremo al meglio le due partite e ci proietteremo alla sfida di Foggia. In studio a condurre ci saranno Stefano Esposito e Michele Massa.

Gli ospiti della quarta puntata di Turris Live

Dallo studio insieme ai conduttori una gradita sorpresa per tutti i tifosi corallini, infatti ci sarà il capitano della Turris, Luca Giannone. Con lui parleremo del grandissimo inizio di campionato della squadra di Torre del Greco oltre alla spinta extra che è riuscito a dare il tecnico Bruno Caneo all’ambiente. Il fantasista considerato l’idolo della tifoseria locale, è il trascinatore dei corallini dalla stagione 2020/21. Il capitano che qualche settimana fa ha raggiunto le 100 presenze con la maglia della Turris ha all’attivo 26 reti e 13 assist con la maglia della squadra campana.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Oltre a Luca Giannone, con noi ci sarà anche Mattia Aliberti, tifosissimo della Turris, con una carriera nel calcio sia come giocatore ma soprattutto come allenatore (attualmente in carica nel Casal Barriera, squadra che milita in Eccellenza nel Lazio) con cui parleremo del momento dei corallini e della sua esperienza d’allenatore. E infine ci collegheremo con il collega Tiziano Errichello da Foggia per le ultime sul mondo dei satanelli in vista della prossima sfida della Turris in programma domenica sera alle ore 18:30 proprio contro i pugliesi.