Turris-Audace Cerignola, le probabili formazioni: ampio turnover per Caneo

Oggi alle 18:30 la Turris di Bruno Caneo esordirà in Coppa Italia Serie C contro l’Audace Cerignola dell’ex Vito Leonetti. Per il tecnico corallino è previsto ampio turnover, vedendo anche i convocati e l’assenza di tanti senatori della squadra, Maniero e Giannone su tutti. La sfida in programma nel pomeriggio come abbiamo già sottolineato non sarà visibile in televisione, come tutte le altre sfide del primo turno di Coppa e dunque sarà visibile solo recandosi direttamente all’Amerigo Liguori.

Le probabili formazioni dei corallini per Turris-Audace Cerignola

Ampio turnover per il mister Bruno Caneo. Il tecnico sardo ha deciso di dare un turno di riposo per molti dei protagonisti di questa prima parte di stagione dei corallini. Infatti oggi mancheranno: Maniero, Giannone, Contessa, Cum e Matera. Spazio dunque a tanti giovani e seconde linee. In porta potrebbe sputarla Fasolino, mentre in difesa spazio al torrese Esempio che molto probabilmente erediterà la fascia da capitano, occhio a Rizzo che dopo mesi fuori squadra potrebbe avere minuti.

A centrocampo uno tra Franco e Scaccabarozzi sarà obbligato a partire dal primo al fianco di Pugliese. Rebus invece sulle fasce vista l’assenza dei due titolarissimi, una delle opzioni potrebbe essere Frascatore avanzato. In avanti invece i dubbi sono pochi, spazio al trio D’Auria, De Felice, Pavone. Con gli ultimi due che devono riscattarsi dopo le ultime prove incolore.

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Esempio, Maestrelli, Burgio; Rizzo, Franco, Pugliese, Frascatore; D’Auria, De Felice, Pavone.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Tante seconde linee anche in casa Audace Cerignola, i pugliesi vogliono dare una svolta alla propria stagione continuando con la propria striscia di risultati. Occhi sull’ex della sfida Vito Leonetti, che con tutta probabilità partirà dal primo minuto per ritrovare il ritmo partita perso per colpa della squalifica scontata nelle ultime partite di campionato.

CERIGNOLA (4-3-3): Krapikas, Ligi, Martinelli, Russo, Tentardini, Capomaggio, Ruggiero, Ghisolfi, Leonetti, D’Andrea, Malcore.