Caneo prima di Turris-Virtus Francavilla: “Dobbiamo ripeterci. Rizzo? Giocherà con la Primavera”

La Turris si prepara alla sfida di domani contro la Virtus Francavilla. L’obiettivo degli uomini di Caneo è quello di dare continuità alla vittoria in settimana contro l’Audace Cerignola nel primo turno di Coppa Italia Serie C. Il tecnico in conferenza stampa si è dimostrato molto fiducioso in vista della partita che si svolgerà domani alle 18:30. Infine l’ex Padova ha spiegato le situazioni di Rizzo e D’Auria.

Le parole di Caneo prima di Turris-Virtus Francavilla

Il tecnico corallino ha aperto la conferenza stampa odierna così: “E’ chiaro che dobbiamo mantenere questa predisposizione mentale. Bisogna ripetere, in particolare, la prova difensiva offerta in Coppa Italia contro il Cerignola. Quello è stato un bel banco di prova per noi. Sappiamo però che bisogna continuare con quel tipo di atteggiamento fatto da grande aggressività ed attenzione in fase difensiva”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Le situazioni legate a D’Auria e Rizzo: “Rizzo oggi va a giocare con la Primavera che sarà impegnata in casa della Juve Stabia. In questo senso abbiamo fatto una scelta. Lui è fuori lista e prenderà parte alle gare di Coppa Italia. D’Auria ha lo spazio che stanno avendo tutti, ribadisco che in quella zona di campo c’è una competizione positiva con Nocerino. Questo non preclude la partecipazione né di Gianluca né di Luca, sono molto contento di entrambi. Danno il massimo, sono due ragazzo che mi mettono anche in difficoltà però al contempo mi stimolano a farli alternare quando ritengo sia opportuno farlo”.