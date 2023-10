Caneo ammette le colpe: “Mi prendo le responsabilità. Dobbiamo fare di più”

In conferenza stampa Bruno Caneo senza giri di parole è rimasto deluso dai suoi calciatori. La sconfitta di oggi contro la Virtus Francavilla è il simbolo di un momento no dei corallini che non riescono più a giocare come nelle prime giornate. Al terzo ko di fila in campionato il tecnico si è fatto sentire in conferenza stampa e senza tanti giri di parole ha sottolineato tutta la sua delusione dalla prestazione della sua Turris.

Le parole di Caneo dopo Turris-Virtus Francavilla

Il tecnico dei corallini apre la conferenza scaricandosi tutte le colpe: “Dobbiamo essere coscienti che tutto quello che abbiamo fatto all’inizio è stato meritato e cercato con un puntiglio diverso da questo, a partire dagli ultimi venti minuti di Foggia. Abbiamo recuperato un po’ mentalmente mercoledì, però oggi proprio non me l’aspettavo, è una brutta botta per tutto l’ambiente. Io sono qui per dirvi che è colpa mia, che il responsabile sono io e ne devo uscire insieme al gruppo. Bisogna fare di tutto e di più. Il primo gol hanno palleggiato dentro l’area di rigore, si son trovati da soli e questo non è possibile. E’ quello che cerchiamo di fare noi, ma non ce lo permettono. E se non lo permettono a noi, non vedo perché noi dobbiamo permetterlo agli altri. Del secondo e terzo gol non ne parliamo nemmeno”.

Sulla scelta di Esempio e Frascatore: “Volevo dare fiducia a Stefano dopo la gran bella partita che aveva fatto mercoledì ed allo stesso tempo anche Paolo ha giocato più volte in quella posizione, quindi pensavo avessi un po’ più di qualità nell’affondare, ma a sinistra abbiamo sfondato poco e niente nel primo tempo, a destra lo abbiamo fatto tre-quattro volte, però dobbiamo essere più svegli in avanti a dare rendita al lavoro che la squadra fa nelle proposte. Per tre-quattro volte ci sono stati cross da destra per chiudere il gioco e non siamo riusciti ad intervenire. Ci vuole motivazione, carattere, determinazione, voglia e tutto quello che ci dobbiamo mettere per una partita di calcio. Faccio mea culpa”.

Sulla partita contro il Potenza di lunedì prossimo: “Testa al Potenza e basta, poi ai prossimi impegni ci penseremo dopo. Abbiamo già la testa rotta, se ce la fasciamo per più partite, andiamo nel pallone. Adesso si deve recuperare mentalmente, fisicamente e ripartire, facendo una settimana come si deve, concentrati a fare una partita importante a Potenza”.