Coppa Italia Serie C, Turris-Juve Stabia in notturna al Liguori: tutto quello che c’è da sapere

Dopo aver eliminato rispettivamente Audace Cerignola e Potenza, Turris e Juve Stabia si trovano contro per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. La sfida in programma mercoledì 8 novembre si disputerà all’Amerigo Liguori di Torre del Greco alle 20:45. Per i corallini dunque ci potrà essere la rivincita dopo il derby perso la scorsa settimana proprio al Liguori per 1-2, con i gol ospiti di Erradi e Mignanelli e con la macchia del rigore sbagliato da De Felice nel finale di gara.

Le modalità e tutto quello che c’è da sapere su Turris-Juve Stabia di Coppa Italia Serie C

Anche per questo secondo turno di Coppa Italia Serie C ci sarà la sfida secca, dunque senza nessun ritorno. In caso di pareggio ai novanta minuti si passerà per i due tempi supplementari e in caso di pareggio anche lì, la sfida si deciderà ai calci di rigore. La vincitrice passerà agli ottavi di finale, mentre la sconfitta saluta la competizione in via definitiva, senza nessuna possibilità di eventuale ripescaggio.

Non ci sono ancora informazioni riguardanti il prezzo dei biglietti e la presenza o meno del pubblico ospite. Il tutto sarà annunciato la settimana prossima, con forte possibilità che si ripeteranno le scelte intraprese per il derby di campionato, dove la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stata riservata solo ai non residenti di Castellammare di Stabia.

Ricordiamo che la vincente della competizione entrerà di diritto nei play-off per salire in Serie B. Una via quindi da dover sfruttare, specialmente per la Turris che sta vivendo un periodo complicato della stagione. La detentrice del trofeo è il Vicenza che lo scorso anno sconfisse in una splendida finale la Juventus Next Generation, grazie alla sfida di ritorno vinta in casa.