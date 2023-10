Durante la nona puntata di Turris Live (il programma di Vesuvio Live dedicato al mondo corallino che va in onda ogni lunedì alle ore 21:00 sui nostri canali social), tra gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio ieri sera, c’è stato anche Pasquale Rainone, ex difensore di Turris e Casertana. Il difensore è stato un simbolo della Casertana con oltre trecento presenze. Con la Turris ha giocato nella stagione 2020/21 diventando uno dei simboli della squadra allenata prima da Fabiano e poi da Caneo.

Le parole di Pasquale Rainone a Turris Live

Con l’ex difensore di Turris e Casertana abbiamo analizzato il prossimo derby proprio tra i falchetti ed i corallini: “È sempre un derby, non si sa mai il risultato finale. La Casertana è in netta ripresa, ha pagato il mancato ritiro all’inizio. Adesso però sembra riprendersi alla grande, grazie anche al suo ottimo organico. Sono meravigliato dagli ultimi risultati della Turris, perché la reputo un ottima squadra e mi dispiace come sono andati gli ultimi risultati anche perché ho tanti amici lì, ma sicuramente riuscirà a riprendersi quanto prima. Infatti mi chiedevo come mai questa Turris non riesce ad esprimere il calcio che ha sempre espresso con Caneo. Per domenica sono in difficoltà sul risultato, anche perché a Caserta ho lasciato un pezzo importante della mai carriera, poi con la fascia da capitano e quindi non saprei come rispondere. Spero che sarà una partita con un bel calcio aldilà dei colori e le squadre che si affrontano”.

Rainone ci parla di Bruno Caneo

Il difensore è stato allenato da Caneo ad inizio 2021 proprio alla Turris e chi meglio di lui ci può spiegare la difesa e gli schemi difensivi del tecnico: “Il discorso è che il gioco del mister è molto offensivo, porta tanti calciatori oltre il centrocampo e dunque la difesa è molto esposta e lo si vede dai risultati che sono spesso rocambolesche. Spesso si fanno come si possono prendere i gol, naturalmente la difesa soffre di più perché giochi sempre uomo contro uomo e per gli attaccanti è più facile inserirsi e pungere”.

“In corso a volte il mister cambiava, mi ricordo che spesso andava sul 3-5-2 però sempre in corso. Il credo calcistico è difficile cambiarglielo, a volte abbiamo provato a parlare in virtù dei calciatori che hai. Però Caneo quest’anno ha potuto imporre il suo credo dall’estate, quindi ha avuto il tempo di plasmare i ragazzi e quindi difficilmente cambierà”.

Il punto sulla Casertana

Rainone è stato il simbolo della Casertana, ecco le sue parole sui falchetti: “Loro hanno iniziato il ritiro con i giocatori che hanno finito la D lo scorso anno, erano giusto una decina, con qualche ragazzo della juniores. Quindi hanno fatto un ritiro principalmente sul fatto atletico più che tattico. Dal 31 agosto hanno preso molti calciatori, ma da quello detto, erano trattative già avviate”.

“Curcio è stata la ciliegina sulla torta, arrivava da un campionato a Catanzaro stravinto da protagonista. Il suo valore non è discutibile, ma oltre lui ci sono altri grandi calciatori, c’è Celiento, Montalto, Carretta. Diciamo che i calciatori presi sono di alto livello, poi aggiungi l’ottima scelta degli under. Tra cui Tavernelli, che per me è davvero forte, grande forza fisica e ottimo tiro. La squadra è ben costruita e deve solamente trovare la giusta strada, devono trovare i giusti meccanismi. Ma anche la Turris è costruita bene, conosco il valore dei ragazzi, D’Auria, Cum, calciatori davvero bravi, poi c’è Pavone che è tornato a Torre, penso sia un ottima squadra ma alcune volte ci sono periodi in cui non ti gira nulla, la punizione di Franco contro il Giugliano è un esempio, la punizione era battuta perfettamente.