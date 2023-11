È stata interrotta da un diluvio l’inaugurazione del primo tratto della nuova bretella autostradale di Torre del Greco, che collega la rotonda dell’autostrada con via Lamaria nella zona di Sant’Antonio. È la prima parte di un ambizioso progetto infrastrutturale che dovrebbe collegare, almeno nelle intenzioni, la zona pedemontana della città arrivando fino a via del Monte e poi a via dei Monaci, creando perciò un’alternativa al traffico evitando di intasare le strade cittadine.

Inaugurato il primo della tratto della nuova bretella autostradale di Torre del Greco

Sulla carta si tratta ancora di intenzioni, poiché il primo tratto inaugurato stamattina, in presenza del sindaco Luigi Mennella e parte dell’amministrazione comunale, è soltanto ciò che era stato già progettato nel corso della precedente amministrazione. Per gli altri due tratti sembra non esserci ancora nessuna progettualità effettiva.

Sarà dedicata ai 4 angeli del Ponte Morandi

“L’arteria sarà intitolata ai nostri angeli, i ragazzi che purtroppo hanno perso la vita sul Ponte Morandi. Questa è una strada che è stata intitolata a loro. Abbiamo avviato la procedura, ma non è semplice, ci vorrà un po’ di tempo. Arriveremo al risultato, non sappiamo quando ma arriverà anche il momento di inaugurare la targa per questi ragazzi. Credo che noi dobbiamo alla comunità, ai genitori e a tutti i cittadini. È stato un dolore immenso perdere questi 4 ragazzi, figli di Torre del Greco in modo così tragico. Non sarà semplice perché la legge prevede che debbano passare dieci anni da quando è accaduto il fatto. Vogliamo realizzare una procedura più veloce e lo dobbiamo fare con Roma, ma sono sicuro che potremo rimuovere gli ostacoli”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Il tratto dovrà essere allungato

“Questo è un progetto che noi abbiamo trovato, di una strada che va a confluire su via Lamaria che non è propriamente un asse viario importante e largo. Siamo coscienti che ci potrebbero essere difficoltà per il traffico nella zona. Avviamo una fase sperimentale e vedremo qual è il flusso, verificando con gli esperti della viabilità se sarà necessario istituire un senso unico. Ho già incontrato Autostrade per capire se c’è la possibilità di allungare questo tratto e fare in modo che possa diventare un’arteria importante per lo snellimento del traffico”.

Arteria importante per il piano Vesuvio

“Speriamo che l’emergenza non ci sia mai perché vogliamo restare nella nostra terra, ma questa arteria è importante anche come eventuale via di fuga per il rischio Vesuvio. Sicuramente dobbiamo adottare tutte le misure. Ovviamente come Comune stiamo anche rafforzando il piano della Protezione Civile. Ci sarà l’anno prossimo una fase importante sotto questo aspetto, perchè è giusto metterci a lavorare. Non bisogna sottovalutare nulla, ma non bisogna neanche avere paura. Siamo figli del Vesuvio e vogliamo restare qua”.