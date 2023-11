Franco prima di Casertana-Turris: “Domani cureremo i dettagli”

La Turris si prepara alla partita di domani contro la Casertana. Un derby che visto la classifica non permette ai corallini di fare un altro passo falso visto che la zona play-put si avvicina sempre di più. In conferenza stampa per la squadra di Torre del Greco non si è presentato Bruno Caneo che ha lasciato la parola a Daniele Franco che ha analizzato il derby in arrivo e la situazione di squadra che è precipitata nell’ultimo mese complice le tante sconfitte.

Le parole di Daniele Franco prima di Casertana-Turris

Il centrocampista corallino ha aperto così la conferenza stampa: “La partita con il Giugliano ci ha lasciato l’amaro in bocca perché abbiamo fatto un grande primo tempo poi nel secondo siamo anche un po’ calati fisicamente, ma ai punti meritavamo molto di più. Però abbiamo dato il segnale di essere una squadra viva. Resta il rammarico di questa sconfitta, sappiamo che dobbiamo curare tutti i dettagli, non possiamo lasciare nulla al caso e così ci stiamo preparando alla partita di Caserta”.

Che Turris si vedrà domani?: “Una squadra che cura i dettagli, che entra subito in campo con l’approccio giusto perché la Casertana è una squadra quadrata, con tanti giocatori esperti di categoria. Sarà una partita difficile come tutte le altre fin qui giocate. In questo momento conta lo spirito e il gruppo, di metterci più cattiveria, di stare maggiormente attenti nei primi minuti che sappiamo essere per noi letali. Poi dobbiamo giocare come sappiamo e divertirci”.

Daniele poi ci parla del traguardo delle 150 presenze in corallino che raggiungerà domani: “Sono onorato di raggiungere quasi le centocinquanta presenza con questa maglia e l’unica cosa che mi sento di dire su questo periodo è che i tifosi devono starci vicino. Il tifoso reagisce sempre di pancia, quindi è difficile digerire tutte queste sconfitte, però ci sono stati tanti momenti simili in passato, ma ne siamo sempre usciti e lo stesso succederà anche quest’anno”.