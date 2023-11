Maniero prima di Casertana-Turris: “Il gol non arriva per colpa mia”

La Turris si prepara alla partita di domani contro la Casertana. Un derby che visto la classifica non permette ai corallini di fare un altro passo falso visto che la zona play-put si avvicina sempre di più. In conferenza stampa per la squadra di Torre del Greco non si è presentato Bruno Caneo che ha lasciato la parola a Riccardo Maniero che ha analizzato il derby in arrivo e la situazione di squadra che è precipitata nell’ultimo mese complice le tante sconfitte.

Le parole di Riccardo Maniero prima di Casertana-Turris

L’attaccante ha aperto la conferenza spiegando il suo momento personale e il gol che manca dalla seconda giornata: “Non sto trovando il gol nonostante il gioco del mister sia molto offensivo. Le colpe sono solo le mie perché devo lavorare di più sui movimenti e sull’atteggiamento che richiede il mister. E’ solo un mio problema e di nessun’altro”.

Sulla questione spogliatoio nella gestione di questo momento, Riccardo è chiaro: “Dico di stare tranquilli perché sono dei buoni calciatori e potrebbero diventare dei grandi calciatori come hanno già dimostrato ad inizio stagione. Dobbiamo solo stare tranquilli e continuare a lavorare come stiamo facendo perché alla fine il lavoro paga sempre, quindi lavorare, lavorare, lavorare è il nostro diktat”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Sulla Casertana: “Sempre un piacere incontrare mister Cangelosi con cui ho avuto il piacere di lavorare insieme a Pescara in cui abbiamo vissuto un anno stupendo. La Casertana farà sicuramente una partita offensiva come nella mentalità del mister. E’ una squadra in salute nonostante un inizio di stagione non facile in cui hanno giocato due partite in una settimana. Adesso sta trovando continuità perché stanno giocando con più regolarità, sta trovando dei risultati ottimi, sappiamo che hanno dei giocatori importanti, di categoria, e dovremo stare molto attenti”.