Turris-Audace Cerignola: trasferta vietata ai residenti della provincia di Foggia

Domenica alle ore 18:30 la Turris torna in campo per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Avversaria di turno l’Audace Cerignola dell’ex Vito Leonetti che con tutta probabilità al Liguori sarà titolare nel trio offensivo dei pugliesi. Per la Turris quella di questo weekend è una sfida importantissima visto il brutto momento che la squadra di Torre del Greco sta passando, tra sconfitte e malumori dei tifosi. Anche in chiave classifica per i corallini la sfida è importante, un’altra sconfitta potrebbe costare cara e potrebbe significare piena zona play-out.

Turris-Audace Cerignola, le limitazioni per i tifosi ospiti

Al contrario della sfida di Coppa Italia Serie C, i tifosi dell’Audace Cerignola non si sono visti la trasferta vietata ma l’accesso allo stadio sarà consentito, con però alcune limitazioni di luogo. Infatti solo i tifosi non appartenenti alla provincia di Foggia potranno acquistare il tagliando. Ecco il comunicato della società corallina in merito: “La S.S. Turris Calcio comunica che per la gara Turris-Audace Cerignola, in programma domenica 26 novembre alle ore 18.30, è stato predisposto il divieto di vendita biglietti per i residenti della provincia di Foggia. I non residenti nella provincia di Foggia potranno acquistare il biglietto per il Settore Ospiti sul sito ETES al prezzo di 10 euro (8+2 d.d.p). La prevendita cesserà sabato 25 novembre alle ore 19”.

Per i padroni di casa invece la prevendita è stata aperta nella giornata di ieri. Con tribuna a quindici euro mentre la curva a dieci. La Turris spera dunque di avere più gente possibile allo stadio per spingere la squadra ed uscire da questo periodo di crisi che ha colpito i corallini dopo lo splendido inizio di campionato dove gli uomini di Caneo dopo quattro giornate contavano tre vittorie ed un pareggio in quel di Messina.