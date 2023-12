Il Trapani rinuncia l’assalto a Giannone: i siciliani ufficializzano un ex Turris

Il Trapani abbandona la pista Giannone e acquista Sartore

Il Trapani capolista assoluta nel suo girone di Serie D nella sessione di mercato cercava con insistenza un esterno d’attacco utile alla causa per fare il definitivo salto in avanti verso la Serie C. I siciliani infatti avevano messo nel mirino Luca Giannone, il capitano dei corallini era l’obiettivo numero uno dei granata. Nonostante una serie di contatti diretti con il procuratore, Giannone non ha mai dato l’ok per il passaggio, spinto sia dalla voglia di rimanere in corallino e sia dalla volontà di voler rimanere in Campania. Motivo per cui il Trapani è rapidamente passato a contrattare con Francisco Dos Santos Sartore, strappando il si dell’esterno e abbandonando definitivamente la pista al capitano dei corallini.

Per i tifosi corallini Sartore è un nome noto, i più esperti infatti ricorderanno l’avventura del brasiliano con la maglia corallina nella celebre prima Turris di Caneo (squadra che arrivò ai play-off). L’esterno era una delle riserve del trio titolare e rimase a Torre del Greco fino a gennaio, per poi accasarsi col Fiorenzuola (nel girone B di Serie C). Con la maglia della Turris il brasiliano confezionò dieci presenze senza mai trovare il gol e nemmeno un assist.