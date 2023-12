Turris-Brindisi: Scaccabarozzi c’è, Giannone prova a stringere i denti

Scaccabarozzi e Giannone della Turris stringono i denti

La Turris si prepara alla sfida di domani contro il Brindisi, ultima partita del 2023 prima della sosta natalizia. Per i corallini di Bruno Caneo la partita contro i pugliesi è un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. In caso di vittoria la squadra di Torre del Greco potrebbe rimettere la testa fuori dalla zona play-out e tranquillizzare l’ambiente in vista della sosta. Per il tecnico sardo però i dubbi e le incertezze in vista di domani sono ancora parecchie, tra cui due in particolare legate a Scaccabarozzi e Luca Giannone.

Giannone e Scaccabarozzi preoccupano Caneo, le condizione dei due calciatori della Turris

Sono ancora in dubbio Luca Giannone e Jacopo Scaccabarozzi. Il capitano corallino dopo aver risolto le voci di mercato è concentrato per la causa Turris. Nonostante lo stop della settimana scorsa sta provando in tutti i modi a recuperare in vista di domani. Rimane comunque difficile la sua presenza in campo dal primo minuto, ma il numero dieci sta provando di tutto per recuperare dal problema muscolare che lo ha fermato qualche giorno prima di Monterosi-Turris. Probabile dunque che si possa rivedere la scelta intrapresa la settimana scorsa con Francesco De Felice dirottato sulla fascia destra con Maniero centrale e Nocerino confermatissimo sulla fascia sinistra.

Problemi anche per Jacopo Scaccabarozzi, il centrocampista ex Juve Stabia negli ultimi giorni ha avuto un forte attacco influenzale ed è tornato ad allenarsi solamente nella giornata di ieri agli ordini di Caneo. Rimane anche lui in dubbio ma con molta probabilità sarà regolarmente convocato. In caso di forfait dal primo minuto del mediano, sono pronti a giocarsi la maglia da titolare Matera e il giovane Pugliese, con l’ex Avellino favorito sul calciatore classe 2004.