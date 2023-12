Torre del Greco, inaugurata la terza “panchina rossa” in ricordo di Concetta Titti Marruocco

A Torre del Greco sorge la terza “panchina rossa” in memoria di Concetta Titti Marruocco

Una panchina rossa a Torre del Greco in ricordo delle donne vittima di violenza. Questa mattina nel centro della città c’è stata l’inaugurazione della terza “panchina rossa”. L’iniziativa contro il femminicidio fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale si è svolta in mattinata nella zona della piazzetta in via Falanga, in memoria di Concetta Titti Marruocco.

E’ sorta in mattinata la terza panchina rossa a Torre del Greco. Le prime due infatti si trovano a Corso Vittorio Emanuele in località Capo Torre (inaugurata a marzo) e a Largo Annunciazione (in ricordo di Mariarca Mennella). Quella di oggi come detto in precedenza è intenta a ricordare Concetta Titti Marruocco, uccisa nello scorso ottobre dall’ex marito a Cerreto d’Esi (Ancona) con una quindicina di coltellate sferrate con violenza inaudita. “Titti“, com’era chiamata da tutti, era un’infermiera dell’ospedale di Matelica si era separata ad inizio 2023 dall’ex Franco Panariello, denunciando alla polizia gli oltre venti maltrattamenti subiti da lei e i suoi tre figli. L’uomo nella notte tra il 13 e 14 ottobre ha consumato il delitto nella casa di lei, dopo essere entrato con un doppione della chiave che apriva l’appartamento.

Stamattina all’inaugurazione erano presenti per l’evento il sindaco Luigi Mennella con la consigliera delegata alle pari opportunità Iolanda Mennella e il parroco della Basilica di Santa Croce, Giosuè Lombardo. Oltre i citati erano presenti anche alcune scolaresche per celebrare il ricordo di una donna scomparsa troppo presto. Questo il messaggio lasciato da Luigi Mennella sui propri canali social ufficiali: “Terza panchina rossa in città, stavolta nella zona della piazzetta in via Falanga, per ricordare la nostra Concetta Titti Marruocco, grazie all’iniziativa della consigliera delegata alle pari opportunità Iolanda Mennella”.