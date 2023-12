Le probabili formazioni di Turris-Brindisi: Caneo perde Giannone

Le probabili formazioni di Turris-Brindisi, Giannone non ci sarà

Oggi alle 18:30 andrà in scena l’ultima sfida del 2023 per la Turris di Bruno Caneo (che continua il suo silenzio stampa). I corallini sono chiamati a fare risultato nello scontro diretto contro il Brindisi per dare continuità ai quattro pareggi di fila raccolti nelle ultime partite. Dall’altra parte però un Brindisi rinato, la cura Roselli sta facendo effetto e nelle ultime due sfide sono arrivati quattro punti che hanno rilanciato i pugliesi (che oggi con una vittoria aggancerebbero la Turris in classifica). In caso di vittoria corallina, la squadra di Torre del Greco potrebbe rimettere finalmente la testa fuori dalla zona play-out dopo quasi un mese.

Le probabili formazioni di Turris-Brindisi

I corallini perdono Luca Giannone, il fantasista ha provato in tutti i modi ad essere convocato ma non è riuscito a superare l’infortunio che lo ha bloccato settimana scorsa. In porta confermato Fasolino con il trio difensivo composto da Maestrelli, Esempio ed uno tra Cocetta e Frascatore. In mediana Cum e Franco sicuri del posto. Scaccabarozzi ha smaltito l’influenza e dovrebbe partire titolare (nel caso c’è Matera che scalpita). Sulla fascia sinistra vivo il ballottaggio Contessa/Burgio. In avanti scelte obbligate per il tecnico sardo che si affida al terzetto composto da De Felice, Maniero e Nocerino.

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Mestrelli, Esempio, Frascatore; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Burgio; De Felice, Maniero, Nocerino.

Dall’altra parte mister Roselli dovrà fare a meno dell’esperto centrale Bizzotto (cercato dalla Turris in sede di mercato). Da capire anche le condizioni di Malaccari che è stato però convocato. Occhio all’esperienza di alcuni elementi, su tutti quella dell’attaccante Ganz (figlio d’arte). Confermato il 3-5-2 per provare a dare una parvenza di schieramento a specchio per fermare i corallini uomo su uomo.

BRINDISI (3-5-2): Albertazzi; Cappelletti, Gorzelewski, Bellucci; Albertini, Valenti, Malaccari, Lombardi, Nicolao; Bunino, Ganz.